Esta es la curiosa historia de Roberto Lopes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026 al que reclutaron a través de LinkedIn

Uno de los partidos que más sorpresa generó este lunes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el empate entre España y Cabo Verde, que terminó con un marcador de 0-0. El resultado llamó la atención porque pocos esperaban que la selección africana pudiera sostener el encuentro ante uno de los equipos considerados favoritos para quedarse con el título. El partido se disputó en el estadio de Atlanta, donde se vivieron momentos emotivos que rápidamente le dieron la vuelta al mundo, como la imagen de Vozinha, arquero de Cabo Verde, llorando durante el debut de su selección en una Copa del Mundo. Contexto: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista Cabo Verde, un país ubicado en el océano Atlántico frente a la costa occidental de África, disputa por primera vez un Mundial. Por esa razón, en las últimas horas han comenzado a conocerse las historias de los futbolistas que integran esta selección, muchas de ellas marcadas por el esfuerzo y el camino recorrido hasta llegar al torneo más importante del fútbol. Una de esas historias es la de Roberto Lopes, conocido como “Pico”, capitán de Cabo Verde y uno de los jugadores que estuvo en cancha durante el histórico debut ante España.

¿Cuál es la historia de Roberto Lopes, jugador de Cabo Verde?

Lopes nació en Dublín, la capital de Irlanda, fruto de la unión entre un padre originario de Cabo Verde y una madre irlandesa. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en las categorías menores de su país natal, pero fue en 2019 cuando recibió la oportunidad de representar a la selección caboverdiana.

Según ha contado el propio “Pico”, ese llamado llegó de una manera poco común. En ese año, Rui Águas, quien entonces era el entrenador de Cabo Verde, lo contactó a través de LinkedIn, la plataforma utilizada principalmente para crear redes profesionales. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje (del seleccionador) creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, relató el futbolista. Antes de convertirse en referente de Cabo Verde, Lopes pasó por el Bohemians y posteriormente llegó al Shamrock Rovers, el club más exitoso de Irlanda en este siglo. Desde que asumió la capitanía en 2024, logró liderar al equipo hacia un doblete nacional, algo que no ocurría desde 1987, y lo llevó hasta las rondas eliminatorias de la Conference League, la mejor actuación de un club irlandés en la historia del torneo desde la creación de los formatos con fase de grupos.

A sus 33 años, Lopes es una de las figuras de la selección dirigida por Pedro Leitão Brito, exfutbolista y entrenador caboverdiano, que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Los próximos partidos del Grupo H tras el histórico debut de Cabo Verde