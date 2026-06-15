Esta es la curiosa historia de Roberto Lopes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026 al que reclutaron a través de LinkedIn

Uno de los partidos que más sorpresa generó este lunes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el empate entre España y Cabo Verde, que terminó con un marcador de 0-0. El resultado llamó la atención porque pocos esperaban que la selección africana pudiera sostener el encuentro ante uno de los equipos considerados favoritos para quedarse con el título.
El partido se disputó en el estadio de Atlanta, donde se vivieron momentos emotivos que rápidamente le dieron la vuelta al mundo, como la imagen de Vozinha, arquero de Cabo Verde, llorando durante el debut de su selección en una Copa del Mundo.
Contexto: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista
Cabo Verde, un país ubicado en el océano Atlántico frente a la costa occidental de África, disputa por primera vez un Mundial. Por esa razón, en las últimas horas han comenzado a conocerse las historias de los futbolistas que integran esta selección, muchas de ellas marcadas por el esfuerzo y el camino recorrido hasta llegar al torneo más importante del fútbol.
Una de esas historias es la de Roberto Lopes, conocido como “Pico”, capitán de Cabo Verde y uno de los jugadores que estuvo en cancha durante el histórico debut ante España.