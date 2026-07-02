Ola de grandes fichajes en la NBA: Jaylen Brown a Philadelphia y otros movimientos en el mundo del baloncesto

Tras una década y un anillo de campeón con los Boston Celtics, Jaylen Brown fue traspasado este miércoles a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George y un paquete de selecciones de Draft, avanzaron medios estadounidenses. Esta inesperada operación de Boston con los Sixers, el equipo que los eliminó en los pasados playoffs, termina con el dúo estelar que Brown conformó durante nueve años con Jayson Tatum. La dupla alcanzó el anillo para Boston en 2024 en unas Finales en las que Brown fue elegido Jugador Más Valioso (MVP). El alero, de 29 años, acaba de jugar la mejor temporada de su carrera con 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias, gran parte de ella cargando con el equipo en ausencia por lesión de Tatum. Liderados por Brown, los Celtics terminaron en la segunda posición de la Conferencia Este pero se vinieron abajo en una primera ronda ante Philadelphia en la que desperdiciaron una ventaja de 3-1.

En los Sixers, Brown debe apuntalar un plantel que, todavía bajo el liderato de Joel Embiid, cuenta con un nuevo y excitante núcleo joven formado por los escoltas Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. Además del veterano Paul George, los Sixers enviarán a Boston dos elecciones de primera ronda del Draft y dos de segunda a cambio de Brown, de acuerdo con ESPN y The Athletic. A corto plazo, las perspectivas de Boston de ser competitivo en la feroz Conferencia Este, con oponentes como los campeones Knicks, los Cavaliers o los propios Sixers, se reducen considerablemente con el cambio de Brown por George, una figura en declive con sus 36 años y su tendencia a lesionarse. Aunque fue elegido en el segundo mejor quinteto del año, la salida de Boston era esperada después de que se conociera que los Celtics lo incluyeron en sus ofertas para hacerse con estrellas como Kevin Durant en 2023 y, apenas el mes pasado, por Giannis Antetokounmpo.

Otros fichajes que retumban en la liga

La venta de Antetokounmpo por los Milwaukee Bucks, finalmente con destino a Miami Heat, sigue siendo la mayor operación del mercado de fichajes de la NBA, que en su segunda jornada del miércoles dejó otros traspasos destacados.