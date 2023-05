“El ciclista surge a raíz del gusto, de la pasión por el hecho de montarse en una cicla a vencer obstáculos, a luchar consigo mismo, a superar esos momentos de crisis donde uno siente que no puede más, pero se obliga a sacar energía de no sé dónde para llegar a cruzar la meta. Esa es la naturaleza del ciclismo. Por eso lo practicamos”.

“Me pareció mágica y muy sincera. No la había pensado nunca, pero me identifico con ella porque los ciclistas somos violentos con nosotros mismos en cuanto a nivel de sufrimiento y los riesgos que corremos al montarnos en una bicicleta durante 21 día seguidos enfrentado caídas masiva, frío, calor, bajadas, subidas. Pero al final también creo que, como decía Matt Rende l, los colombianos tenemos ese deporte en la sangre, casi como una filosofía de vida, un patrimonio del país”.

¿Hay un límite?

“El límite lo va marcando la cabeza. El cuerpo puede estar preparado, pero si no tienes la mente en orden, no podrás ir más allá. La parte mental es, sin lugar a dudas, lo que lo lleva a uno a dar un poquito más cada año, cada temporada. Además, la experiencia, los kilómetros que uno acumula, hacen que el margen de resistencia se vaya ampliando con un plan de entrenamiento, organizado, controlado y siempre teniendo la cabeza bien puesta”.

Ahora hablamos mucho del trabajo psicológico de los deportistas de élite, ¿cómo era eso en su tiempo?

“Le tocaba a cada uno buscar ayuda, o los que estaban bien simplemente no lo hacían. En mi caso siempre acudí a buscar apoyo de psicólogos”.

¿Por qué lo hacía?

“Porque notaba que lo necesitaba. Es muy importante uno identificar esas falencias que puede tener en ciertos momentos como el manejo de la presión, que es algo muy particular porque la más grande no se la pone el equipo, ni los medios, sino que es uno mismo el que se da más duro. Entonces aprendí que se tienen que hacer trabajos específicos en cuanto a aprender a relajarse, a ser consecuente con las situaciones porque si uno no tiene posibilidad de controlarlo, cuando depende de circunstancias externas, entonces uno no se tiene que echar la culpa, ni preocuparse”.