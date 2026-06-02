Desarrollan test de sangre para detectar cáncer en solo minutos: así funciona

Científicos del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute ha desarrollado un test que permite detectar el cáncer de páncreas a partir de una muestra de sangre en pocos minutos. La prueba de concepto se ha evaluado con muestras de 20 pacientes y 20 personas sanas del Hospital del Mar (Barcelona).
El dispositivo es capaz de identificar en el plasma la proteína sAXL, un biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, el tipo más frecuente y agresivo de este cáncer. Los resultados, publicados en Talanta, muestran un método sencillo, portátil y económico, aunque todavía requiere optimización antes de su aplicación clínica.