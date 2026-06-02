Peso colombiano la moneda emergente más valorada, tras resultados de primera vuelta presidencial

Los mercados ya empezaron a apostar por el escenario que dejó la primera vuelta presidencial. El contundente resultado de Abelardo De La Espriella, quien obtuvo más de 10,3 millones de votos y el 43% de los sufragios, desató una ola de optimismo entre inversionistas y operadores financieros.
La reacción fue inmediata: el dólar se desplomó más de $118 en una sola jornada, mientras que el peso colombiano se convirtió en la moneda emergente con mejor desempeño de los últimos cinco días, reflejando la confianza de los mercados en una eventual agenda económica más favorable para la inversión, la disciplina fiscal y el sector empresarial.
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