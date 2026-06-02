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Peso colombiano la moneda emergente más valorada, tras resultados de primera vuelta presidencial

Los inversionistas reaccionaron con entusiasmo al resultado electoral del domingo. El peso colombiano fue la moneda emergente más valorizada, mientras el dólar registró una fuerte corrección en el inicio de la semana.

  • La moneda colombiana registró una de las mayores valorizaciones entre los mercados emergentes tras los resultados de la primera vuelta presidencial. FOTO: GETTY
    La moneda colombiana registró una de las mayores valorizaciones entre los mercados emergentes tras los resultados de la primera vuelta presidencial. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 2 horas
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Los mercados ya empezaron a apostar por el escenario que dejó la primera vuelta presidencial. El contundente resultado de Abelardo De La Espriella, quien obtuvo más de 10,3 millones de votos y el 43% de los sufragios, desató una ola de optimismo entre inversionistas y operadores financieros.

La reacción fue inmediata: el dólar se desplomó más de $118 en una sola jornada, mientras que el peso colombiano se convirtió en la moneda emergente con mejor desempeño de los últimos cinco días, reflejando la confianza de los mercados en una eventual agenda económica más favorable para la inversión, la disciplina fiscal y el sector empresarial.

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El dólar volvió a niveles que no se veían desde 2021

La divisa estadounidense cerró en $3.559,97, lo que representa una caída de $118,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para ayer se ubicó en $3.678,15. Durante la jornada se realizaron 1.858 transacciones por un valor de US$1.553 millones.

El dólar alcanzó un mínimo de $3.550 y un máximo de $3.603,2, niveles que acercan nuevamente a la moneda estadounidense a precios no observados desde 2021. La fuerte valorización del peso colombiano también lo convirtió en la moneda emergente con mejor desempeño reciente, al apreciarse 2,36% frente a sus pares.

Los mercados miran con atención la segunda vuelta

Pese al optimismo inicial, los analistas advierten que el camino hacia la segunda vuelta presidencial estará marcado por episodios de volatilidad.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, aseguró que los próximos 20 días estarán dominados por la incertidumbre electoral. “En junio comenzamos un mes que continuará a la expectativa y con seguridad habrá volatilidad, ya que todo se definirá hasta el 21 de junio, cuando se realice la segunda vuelta presidencial”, explicó.

El experto señaló que el mercado seguirá reaccionando a cada encuesta, debate o declaración de los candidatos, por lo que el comportamiento del dólar podría alternar jornadas de fuertes caídas y repuntes hasta conocerse el resultado definitivo.

Lea más: Peso colombiano, la moneda más revaluada tras caída del dólar por resultados electorales

Las propuestas económicas están detrás de la reacción

Los analistas coinciden en que la caída del dólar responde principalmente a la percepción favorable que tienen los mercados sobre varias de las propuestas económicas planteadas por De La Espriella.

El candidato ha defendido una agenda proempresa orientada a impulsar un crecimiento económico del 7% anual, fortalecer la exploración y producción de petróleo y gas, reforzar el papel del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y avanzar en una gestión más activa de la deuda pública.

Los inversionistas también siguen de cerca sus planteamientos sobre Ecopetrol, entre ellos acelerar el desarrollo de campos descubiertos, impulsar proyectos costa afuera y evaluar la viabilidad de los yacimientos no convencionales.

Por su parte, Iván Cepeda propone un modelo de capitalismo productivo basado en una revolución agraria para fortalecer la economía campesina y popular. Asimismo, ha manifestado su intención de frenar el fracking y acelerar la transición hacia energías renovables como la solar y la eólica.

Conozca también: El peso colombiano se fortalece 13,2% frente al dólar y solo es superado en la región por el peso mexicano

Lo que definirá el comportamiento del dólar

David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, aseguró que los inversionistas están concentrados en identificar señales claras sobre el manejo fiscal y la estabilidad regulatoria que tendría el próximo Gobierno.

Según el analista, factores como la sostenibilidad de las finanzas públicas, el perfil del futuro ministro de Hacienda, la relación con el sector empresarial y la capacidad para preservar la confianza inversionista serán determinantes para el comportamiento del peso colombiano durante las próximas semanas.

Cubides agregó que, si aumentan las expectativas de responsabilidad fiscal y recuperación de la inversión, la moneda colombiana podría seguir fortaleciéndose, especialmente en un entorno internacional favorable para los mercados emergentes y los países exportadores de petróleo.

Los expertos coinciden en que la primera vuelta sorprendió a buena parte de Wall Street y de los inversionistas locales, pues los resultados finales se alejaron de varias de las encuestas previas. Ahora, el mercado parece haber tomado partido, pero todavía quedan tres semanas de campaña que podrían mover nuevamente el tablero económico y financiero.

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