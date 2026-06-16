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Las Williams vuelven a Wimbledon: Serena y Venus jugarán el torneo de dobles en el Grand Slam londinense

Las estadounidenses tienen un registro de seis títulos en dobles en Wimbledon, la última lograda en 2016.

  • Las hermanas Serena y Venus Williams estarán en Wimbledon, competirán en el cuadro de dobles. En ese torneo ajustan seis coronas en dobles. FOTO GETTY
    Las hermanas Serena y Venus Williams estarán en Wimbledon, competirán en el cuadro de dobles. En ese torneo ajustan seis coronas en dobles. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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Serena y Venus Williams recibieron una invitación de los organizadores de Wimbledon para disputar como pareja el torneo de dobles sobre la hierba del Grand Slam londinense.

Hay que recordar que la cita en el Grand Slam de Wimbledon arrancará el lunes 29 de junio y se extenderá hasta el domingo 12 de julio de 2026.

Las dos hermanas, que reanudaron sus carreras luego de un largo parón en el verano boreal de 2025 en el caso de Venus (pronto 46 años) y comienzos de junio en el torneo de Queen’s para Serena (44 años), han conquistado 14 ‘Grandes’ en dobles.

También le puede interesar: Volvió con todo: Serena Williams confirmó su participación en el WTA 500 de Berlín

Ambas conquistaron Wimbledon en dobles en seis ocasiones, la última de ellas en 2016.

Aunque Venus ha disputado algunos partidos individuales desde su regreso al circuito, su hermana menor hasta ahora solo ha vuelto a jugar en dobles.

Asociada con Victoria Mboko en Queen’s, Serena Williams superó una ronda antes de verse obligada a retirarse por una lesión de la canadiense.

La ganadora de 23 títulos del Grand Slam (en individuales) tiene previsto comenzar este martes su segundo torneo desde su regreso, junto a la checa Karolina Muchova en el WTA 500 de Berlín.

Lea además: Mirra Andreeva ganó Roland Garros y conquistó su primer título de Grand Slam a los 19 años

Finalista sorpresa de Roland Garros cuando estaba fuera del top 100, la polaca Maja Chwalinska recibió también una invitación para entrar directamente en el cuadro principal de individuales femeninos.

Otras figuras tienen invitación para el torneo

En el cuadro masculino, el suizo Stan Wawrinka también recibió una “wild card” para disputar por última vez el único torneo de Grand Slam que no ha ganado antes de retirarse a final de temporada.

En dobles, Alexander Bublik y Nick Kyrgios han sido invitados por los organizadores. Considerados de los jugadores más espectaculares del circuito, el kazajo y el australiano son además excelentes en hierba: Bublik ha ganado dos veces el torneo de Halle (2023, 2025) y Kyrgios alcanzó la final de Wimbledon en 2022.

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