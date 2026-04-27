Supernova: Génesis deja sorpresas, nocauts y polémica en su debut global en Netflix

El evento Supernova: Génesis marcó un antes y un después en los formatos de entretenimiento en vivo, al convertirse en el primer gran show masivo transmitido desde México por Netflix. La cita, celebrada el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, combinó boxeo, música en vivo y comedia en una noche llena de resultados inesperados. Resultados que sorprendieron a los fans La cartelera dejó varias victorias destacadas en una velada que mantuvo al público atento de principio a fin: Milica vs. Kim Shantal | Ganadora: Milica Nando vs. El Abrahaham | Ganador: El Abrahaham Willito vs. Lonche | Ganador: Willito Mario Bautista vs. Aaron Mercury | Ganador: Aaron Mercury Kim Shantal vs. Karely Ruiz | Ganadora: Karely Ruiz Alana Flores vs. Flor Vigna | Ganadora: Flor Vigna

Uno de los combates más esperados fue el de la influencer mexicana Alana Flores frente a la argentina Flor Vigna, donde Vigna se impuso por decisión unánime. La pelea generó gran expectativa, especialmente porque Alana venía de una victoria en la edición anterior del evento, Supernova: Orígenes, donde había vencido a Gala Montes. Tras su derrota, Alana anunció su retiro del boxeo amateur, cerrando así un ciclo dentro de este formato de combates entre celebridades.

Entre cámaras, humor y polémicas virales La conducción del evento estuvo a cargo de Bárbara de Regil, quien protagonizó uno de los momentos más virales de la noche al confundir al presentador John Lennon con Jimmy Lennon Jr., generando una ola de reacciones en redes sociales. En la mesa de comentaristas estuvieron figuras del mundo digital y del entretenimiento como Juan Guarnizo, Juan Bertheau, “El Zar del Boxeo” Carlos Aguilar, Ricardo Pérez y Slobotzky del podcast “La Cotorrisa”, aportando análisis y humor a cada combate. El evento no solo vivió del boxeo. La parte musical estuvo a cargo de artistas de alto nivel como Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, quienes elevaron el ambiente de una velada que buscó fusionar deporte, entretenimiento y cultura pop en un mismo escenario.