Encuesta GAD3: Cepeda se aleja de posibilidad de ganar en primera vuelta con el 36% de intención de voto

La nueva encuesta de GAD3, publicada para Noticias RCN, La FM y La República, deja ver a un Iván Cepeda estancado en 36%, pero con la segunda vuelta asegurada. Abelardo de la Espriella también sale estancado, con el mismo 21% de la medición anterior, de marzo. Entretanto, Paloma Valencia bajó del 16% al 13%.
Candidatos de centro como Claudia López (3%) y Sergio Fajardo (2%), suman entre los dos lo mismo que el voto en blanco (5%). Entretanto, otros como Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras y otros no superan el 0,8%. De hecho, Barreras registra 0,0%, lo mismo que el desconocido Gustavo Matamoros.
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Con respecto a la medición de marzo, Cepeda subió un 1%, dentro del margen de error. De la Espriella se mantuvo en el mismo lugar y Valencia disminuyó de 16% a 13%.
En cuanto a los candidatos vicepresidenciales que preferirían los encuestados, Aída Quilcué subió del 28% al 32%, y José Manuel Restrepo del 18% al 19%. Juan Daniel Oviedo bajó los mismos tres puntos que Valencia: pasó del 18% al 15%.