¿Chamán en concierto de Ryan Castro? El misterio detrás de su presencia en el Atanasio

La aparición de un supuesto chamán durante el concierto de Ryan Castro en Medellín no solo se volvió viral en redes sociales, sino que abrió una pregunta: ¿qué hacía una figura asociada a prácticas ancestrales en medio de uno de los espectáculos urbanos más grandes del país?
El hecho ocurrió la noche del 25 de abril en el estadio Estadio Atanasio Girardot, donde cerca de 50.000 personas asistieron a un show de más de cuatro horas que reunió a artistas como J Balvin, Feid y Maluma. Sin embargo, más allá de la magnitud del espectáculo, lo que terminó captando la atención fue la presencia de un hombre con atuendos ceremoniales en la parte trasera del escenario.