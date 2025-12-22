¿Shai Gilgeous, Jokic o Doncic? La NBA se prepara para otro MVP no estadounidense

Cumplido el primer tercio de fase regular, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el serbio Nikola Jokic vuelven a surgir como claros favoritos al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, augurando un octavo año seguido sin un ganador estadounidense.
Shai Gilgeous-Alexander (SGA), la estrella de los campeones Oklahoma City Thunder, encabeza la carrera por revalidar el galardón, según el primero de los sondeos que efectúa ESPN a lo largo de la temporada, publicado el pasado viernes.
El base fue elegido en primer lugar por 57 de los 100 periodistas consultados en esta encuesta, que imita a la que llevará a cabo la NBA a final de curso.
En estos casi dos meses de competición, SGA promedia 32,5 puntos y 6,4 asistencias por partido para unos Thunder que, con 25 victorias y tres derrotas, se permiten soñar con batir el récord de 73 triunfos de los Golden State Warriors de 2016.
De su lado Jokic, poseedor de tres premios MVP (2021, 2022, 2024), ocupó el primer lugar en 42 boletas del panel de periodistas con su descomunal promedio de un triple doble por partido: 29,6 puntos, 12,3 rebotes y 10,9 asistencias.
Tras el canadiense y el serbio aparece otra estrella internacional, el esloveno Luka Doncic, que recibió el voto restante de primer lugar, uno como segundo y 74 como tercero.