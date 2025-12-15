Video | Stephen Curry realizó increíble truco y también superó récord que tenía Michael Jordan, ¿de qué se trata?

Antes de que el balón fuera lanzado en el aire y el partido comenzara oficialmente, Stephen Curry ya había ganado la noche. Durante la entrada en calor en el Chase Center, la estrella de Golden State se sacó de la manga otra de esas locuras que solo él sabe hacer: un lanzamiento más lejos del aro opuesto, sin inmutarse si quiera como si fuera el gesto más natural.
Pero ahí no terminó la noche de espectáculos. Curry rompió otro récord en la NBA superando a Michael Jordan en el top de jugadores con más de 40 puntos anotados en un juego luego de cumplir los 30 años. Le contamos cómo fue el truco de Curry y cómo quedó el top de anotadores de la NBA.