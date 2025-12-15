Video | Stephen Curry realizó increíble truco y también superó récord que tenía Michael Jordan, ¿de qué se trata?

Antes de que el balón fuera lanzado en el aire y el partido comenzara oficialmente, Stephen Curry ya había ganado la noche. Durante la entrada en calor en el Chase Center, la estrella de Golden State se sacó de la manga otra de esas locuras que solo él sabe hacer: un lanzamiento más lejos del aro opuesto, sin inmutarse si quiera como si fuera el gesto más natural. Pero ahí no terminó la noche de espectáculos. Curry rompió otro récord en la NBA superando a Michael Jordan en el top de jugadores con más de 40 puntos anotados en un juego luego de cumplir los 30 años. Le contamos cómo fue el truco de Curry y cómo quedó el top de anotadores de la NBA.

El truco de Stephen Curry que desafió la realidad

Desde el show previo del partido entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, ya se auguraba un duelo lleno de emociones. Stephen Curry fue el encargado de encender los ánimos con un lanzamiento que dejó el gimnasio sin palabras. Desde la entrada de los camerinos y a casi 30 metros de distancia, Curry lanzó el balón con una potencia tal que alcanzó a encestar en el tablero contrario con una naturalidad increíble, como si lo que acababa de hacer lo pudiera hacer cualquiera. El público enloqueció y cuando la pelota cayó, Curry salió rumbo a los vestidores botando el balón como si nada hubiera pasado.

En cuestión de minutos, el video ya rodaba por todo internet acompañado de frases que se repiten cada vez que el basquetbolista hace de las suyas: “No es de este planeta”, “Imposible”, “solo Curry”. El show previo fue una advertencia de que Stephen Curry estaba de regreso y más fuerte que nunca.

Un regreso dorado y con récord

El duelo ante los Timberwolves marcó el retorno de Curry a las canchas tras superar una contusión en el cuádriceps izquierdo, que lo había dejado fuera de juego los últimos cinco encuentros. La ley natural de volver sin ritmo luego de una lesión solo aplica para los mortales, pero no para Curry. Desde el salto inicial se hizo del ataque de los Warriors, clavó sus primeros tres triples y fue responsable de ocho de los primeros doce puntos del equipo. Terminó la noche con 39 puntos y lideró a Golden State en anotación, rebotes y asistencias. Pese al buen desempeño y que los Golden llegaron a ponerse arriba en los minutos decisivos, los de Minnesota fueron más sabios y con un cierre 10-2 inclinaron la balanza a su favor para un marcador de 127-120.

Curry se adueña del récord de Michael Jordan

Días antes, Curry ya había dejado otra marca imposible de ignorar. En la derrota ante Portland Trail Blazers, firmó una actuación descomunal con 45 puntos en apenas 35 minutos y con 12 triples. Pero más allá de los números, la noche tenía un peso histórico. Ese partido fue el número 45 en el que Stephen Curry anota 40 puntos o más después de haber cumplido los 30 años. Con esta cifra, superó nada menos que a Michael Jordan, quien había logrado 44 encuentros de ese calibre tras la treintena. Esta hazaña retoma la conversación sobre la longevidad en la NBA. Curry no solo sigue en la liga como un simple jugador, él sigue liderando. A tal punto que el tercer lugar de esta lista queda muy atrás con Damian Lillard y sus 31 puntos. Mientras que figuras como LeBron James no aparecen en el top.

Top 6 jugadores que anotaron más puntos después de los 30 años:

1. Stephen Curry : 45 puntos. 2. Michael Jordan: 44 puntos. 3. Damian Lillard: 31 puntos.

4. Kobe Bryant: 30 puntos. 5. James Harden: 29 puntos 6. Larry Bird: 27 puntos.

Stephen Curry el rey del triple