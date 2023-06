“Esto es un sueño cumplido. Pensaba que jamás podría ganar la vuelta a Colombia porque me fui para Europa muy pequeño, cuando tenía 20 años y pensé que iba a terminar mi carrera allá, pero bueno, por cosas de la vida aquí estamos disfrutando con toda mi familia y estoy feliz de cumplir este objetivo junto al Team Medellín, que me apoyó mucho y me ha consentido como nunca lo habían hecho”, dijo López en declaraciones posteriores al final de la última etapa.

López llegó al equipo de la capital antioqueña luego de que finalizando el 2022 el Astana, equipo para el que corría, rescindiera su contrato por el “escándalo” que generó la presunta participación del colombiano en una red de tráfico de medicamentos prohibidos en España. En ese momento todo el mundo le dio la espalda a Miguel.