Más de 200 karatecas se reunirán en Medellín este domingo: así será el Nacional Interclubes

El Torneo Nacional Interclubes de Karate Do Tradicional, en su edición número 17, reunirá este domingo en el Coliseo de la Universidad de Medellín a cerca de 200 competidores de todas las edades y regiones del país.

  • El sensei Barlaam Pizarro Castro, en el centro con cinturón blanco, junto a un grupo de jueces. FOTO cortesía
John Eric Gómez
Deportes

21 de agosto de 2025
Este domingo, desde las 8:00 de la mañana, el Coliseo de la Universidad de Medellín abrirá sus puertas para recibir a los mejores exponentes del karate do tradicional en Colombia. El evento, organizado por el Instituto Colombiano de Karate Do Tradicional, celebra su edición número 17 y promete ser una auténtica fiesta marcial que reunirá a competidores de todas las edades y categorías.

De los 22 clubes afiliados al instituto, 15 estarán presentes en la competencia, representando a un total de seis departamentos del país. Se espera la participación de alrededor de 200 karatecas, desde los más pequeños de la categoría mini infantil, con apenas 4 años de edad, hasta los veteranos de la división senior máster, que superan los 60 años.

El sensei Barlaam Pizarro Castro, director del instituto y referente en la disciplina, expresó su entusiasmo por la continuidad del torneo:

“Tendremos más o menos a 200 competidores en todas las categorías, desde mini infantil hasta senior máster, desde los 4 años hasta 60 o más. Es un evento que cumple su edición número 17”, señaló.

El ingreso para el público será por la portería 1 de la Universidad de Medellín, ubicada en la carrera 87 #30-65. El reglamento que regirá los combates y las demostraciones será el de la ITKF (International Traditional Karate Federation), máxima autoridad de la disciplina a nivel mundial.

En el evento se destaca la presencia de figuras como Emiliano Zuleta, en la categoría infantil; Luciana Botero, en juvenil; y Felipe Montoya, en mayores.

El torneo es también una oportunidad para resaltar las diferencias entre el karate tradicional y el karate deportivo, dos vertientes de una misma disciplina que, sin embargo, persiguen objetivos distintos.

El karate tradicional tiene como eje principal el desarrollo integral del individuo, fomentando valores como la disciplina, el respeto, la autodefensa y la filosofía marcial que acompaña cada movimiento. Su propósito va más allá del tatami, buscando formar seres humanos íntegros que puedan aplicar los principios del arte marcial en su vida diaria.

Por otro lado, el karate deportivo está orientado hacia la competencia reglada y el rendimiento atlético, adaptando técnicas y reglas específicas para los torneos oficiales. Aquí la meta principal es la victoria en el combate, la precisión en las formas y la preparación física para competir en alto nivel.

Una cita con el espíritu marcial

La edición 17 del Torneo Nacional Interclubes no solo será una vitrina para medir el nivel del karate tradicional en Colombia, sino también un espacio de encuentro, convivencia y crecimiento para las distintas generaciones de practicantes. Niños, jóvenes y adultos compartirán tatami, demostrando que esta disciplina no tiene edad y que su verdadera riqueza radica en la transmisión de valores y en la búsqueda de la excelencia personal. Con la participación de clubes provenientes de diferentes regiones y la presencia de familias que acompañan a sus competidores, el coliseo de la Universidad de Medellín se transformará en un escenario donde el respeto, la técnica y el espíritu marcial serán protagonistas.

