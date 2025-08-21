Video | Así era el otro camión cargado con explosivos que lograron frenar para que no estallara en Cali

Durante el grave atentado con explosivos y que se registró en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, Valle del Cauca, durante la tarde de este jueves 21 de agosto y que dejó hasta ahora seis personas muertas y 71 heridos, se conoció que otro camión cargado de explosivos no alcanzó a estallar. Según las autoridades y los mismos testigos de este trágico hecho —quienes lo documentaron por videos en redes sociales— fueron dos camiones los que utilizaron los ilegales para atentar presuntamente contra las instalaciones de la base, pero al parecer uno de los detonadores falló, para fortuna de los ciudadanos. Le puede interesar: Atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali ya deja seis muertos y 50 heridos

El camión con los explosivos que no detonó en Cali. FOTO: Redes sociales

“Nos salvamos de más muertos”. Fue uno de los comentarios en redes sociales tras evidenciar que este furgón de color gris y que en su interior tenía lo que parece ser dos pipetas de gas modificadas con trozos de madera dentro, no explotó. Tal y como se vio en uno de los videos, el camión que no alcanzó a detonarse quedó, de acuerdo con los testigos, cerca a un bus de Coodetrans Candelaria que “movilizaba pasajeros”, siendo un “alivio” para la comunidad en medio del caos y pánico que generó la explosión. Para las autoridades locales y el gobierno nacional, este grave atentado con explosivos habría sido perpetrado bajo órdenes concretas de las disidencias de las Farc por motivo de “retaliaciones” contra la fuerza pública. Asimismo, buscan realizar la explosión controlada del camión que no detonó.

La otra cara de la moneda, es decir, el vehículo que sí explotó, le arrebató la vida a varias personas, dejando a más de 70 personas heridas y destrozos a su paso, alrededor del punto afectado, como lo fueron varios locales comerciales. Luego de la fuerte explosión, llegaron a la zona varios agentes de tránsito para organizar cierres preventivos, facilitar el desvío de vehículo y permitir la evacuación de los organismos de socorro que trasladan a las personas heridas. La alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables. Prohibirán la circulación por sus calles de camiones de más de cuatro toneladas y ordenaron la “militarización” completa de la ciudad.

“Todos los organismos de seguridad están desplegados para proteger la vida de los caleños. En la próxima hora iniciará un consejo de seguridad, el cual he convocado y en el cual espero la presencia del señor presidente y de la cúpula militar”, sostuvo el alcalde Eder en un video publicado en su cuenta de X. Asimismo, activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con la Escuela Militar de Aviación para dirigir la atención de la emergencia y coordinar la investigación de los responsables. Por otro lado, desde la Gobernación del Valle también ofrecieron una recompensa de 400 millones.

Ya hay una persona capturada por el atentado en Cali

Un hombre está detenido por las autoridades, tras ser señalado como el presunto autor material del ataque en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, que deja por lo menos seis muertos y 71 heridos. El sujeto, que al parecer vestía un overol azul oscuro con una camiseta amarilla, habría sido detenido mientras huía y fue interceptado por la comunidad, que ayudó a varios patrulleros de la Policía a detenerlo en plena vía pública.