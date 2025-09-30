Video | Alpinista se soltó del arnés para tomarse una selfie en monte Gongga en China y murió tras caer al vacío

Un acto de imprudencia por tomarse una fotografía quedó capturado en un instante que conmocionó a toda la comunidad del montañismo a nivel mundial y reavivó el debate sobre los límites de la seguridad en este tipo de experiencias o práctica de deportes extremos. Le puede interesar: Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia: su defensa pidió más tiempo para revisar evidencia Hong, un experimentado alpinista chino de 32 años, murió tras caer al vacío en el Nama Peak, uno de los picos del monte Gongga, en la provincia china de Sichuan, en medio de una excursión extrema realizada, según medios internacionales, este 28 de septiembre.

El fatal desenlace ocurrió después de que el hombre se quitara el arnés de seguridad de su cuerpo —que lo mantenía enganchado a la línea guía— con el único propósito de tomarse una selfie para guardar el recuerdo.

Un descuido con consecuencias mortales

Este hecho ocurrió a 5.588 metros de altura, mientras Hong formaba parte de un grupo de turistas. Videos que se hicieron virales en redes sociales documentaron el momento exacto en que el alpinista se separó de la cuerda de seguridad para la fotografía. Tras resbalar, la caída fue inmediata. Equipos de rescate, tras una intensa labor, recuperaron el cuerpo de Hong a 5.300 metros de altura, aproximadamente 300 metros por debajo del punto del accidente.

El monte Gongga, ubicado en la provincia de Sichuan, China. FOTO: GETTY

A pesar de la rápida reacción del guía y otros miembros del grupo que descendieron de inmediato en su búsqueda, el alpinista ya no presentaba signos vitales luego de ser encontrado. La tragedia ha generado sorpresa a nivel mundial, especialmente entre aquellos que conocían a Hong, ya que sí contaba con experiencia a la hora de hacer este tipo de actividades.

Momento en que el alpinista cayó y se fue por el vacío de la montaña en China. FOTO: Captura video redes sociales @ApuAndeschile

Un familiar, en declaraciones al medio local 163, confirmó que, si bien esta era “la primera vez que Hong visitaba la montaña más alta de Sichuan”, su experiencia en el deporte no era menor, pues solía guiar a turistas en diferentes montes durante su tiempo libre. La decisión de ignorar los protocolos de seguridad resultó, por ello, desconcertante para toda la comunidad en donde era reconocido.

El exigente y gigante monte Gongga de Sichuan

El monte Gongga, también conocido como Minya Konka, es la cumbre más alta de Sichuan y cuenta con un total de 7.000 metros de altura. Es reconocido por su gran relieve vertical y se le considera el pico más oriental del mundo con esa elevación. Los expertos en montañismo insistieron en que el ascenso al Gongga es exigente incluso para los más preparados. Las condiciones climáticas, la presencia de hielo y grietas, y la altitud incrementan constantemente los riesgos.