De los cafetales de Toledo a la Villa Deportiva y las maratones del mundo, esta es la historia de Mildrey Johana Echavarría

Más que un complejo habitacional, la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur es el refugio donde se pule el talento deportivo de Antioquia. Desde hace 34 años, este recinto ubicado en Medellín, cerca de la unidad deportiva Atanasio Girardot, ha visto cómo jóvenes de toda la región transforman su esfuerzo en medallas, viviendo bajo un techo que les ofrece comodidad para descansar y les inculca la disciplina para estudiar y entrenar en busca de cumplir sus sueños y estar en lo más alto del deporte de élite. Por sus pasillos es normal escuchar diferentes acentos. En las 40 habitaciones que la componen, se hospedan 70 deportistas provenientes de Urabá (Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro), Toledo, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Bagre, Santuario, Caucasia y de otras regiones.

Todos hacen parte de las selecciones Antioquia y Colombia en 14 disciplinas, siendo atletismo y levantamiento de pesas las de mayor número, con 18 y 17 deportistas, también residen varios paratletas. Son privilegiados, allí solo están quienes son elegidos tras una postulación y se ganan el derecho de estar en este espacio donde reciben alimentación, hospedaje, apoyo psicosocial, académico y toda la atención para que solo se dediquen a entrenar, estudiar y competir. Yenifer Marcela Avendaño Bernal es la responsable de la Villa; junto a ella está un grupo de profesionales que hacen el acompañamiento individual y grupal para los atletas que son medallistas de Antioquia en Juegos Nacionales y confirma que, anualmente, reciben más de 100 solicitudes de aspirantes a hospedarse allí. De acuerdo con lo expuesto por Luz Verónica Arboleda Gómez, coordinadora del área psicosocial de Rendimiento y Altos Logros, se realizó una inversión de $400 millones para la adecuación general de la Villa (infraestructura) así como el cambio de camas, colchonetas, lencería, almohadas y ventiladores para que la estadía en la Villa sea cómoda y agradable.

Durante 34 años la Villa Deportiva le ha brindado un hogar a medallistas olímpicos, mundiales y nacionales, por allí han pasado entre otros, Caterine Ibargüen, Mari Leivis Sánchez y Sandra Lorena Arenas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

“Con esto se busca brindarle todas las comodidades a los atletas y paratletas que representa a Antioquia y Colombia, para que puedan dedicarse a su deporte”, comentó. El lugar cuenta con habitaciones individuales, múltiples (máximo 3 atletas) y para los paratletas con las especificaciones que ellos requieren para la movilidad en silla de ruedas. Cada atleta requiere de una inversión aproximada de $2 millones por mes (costos de alojamiento y alimentación) para su estadía en la Villa. Por este espacio, en 34 años, han pasado figuras como Princesa María Oliveros, Gilmar Mayo, Muriel Coneo, Wanner Millero, Mauricio Ortega, Lina Flórez, Sabina Moya, Zuleima Araméndiz, Diego Colorado, William Naranjo, Digna Luz Murillo, Marlon Pérez, Juliana Gaviria, Fabián Puerta, Mauricio Ardila, Martha Bayona, Carlos Betancur, Luis Felipe Laverde, Darwin Atapuma, Lina Rivas, Juan Francisco Ruiz, Nísida Palomeque, Carlos Andrés Muñoz y las medallistas olímpicas Caterine Ibargüen, Mari Leivis Sánchez y Sandra Lorena Arenas, entre otras. Son decenas de historias de vida marcadas por el deporte y el privilegio de representar a Antioquia y Colombia.

Además de contar con una cama, ventilador, nochero, mesa para estudio y closet, los atletas tienen el servicio de alimentación, aseo y lavandería. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Forjada en la montaña

En Toledo, el “Hermoso Balcón del Norte” antioqueño, los caminos no solo conducen a cafetales y lotes con vacas de ordeño; también forjan campeones. Allí creció Mildrey Johana Echavarría Espinosa, una maratonista cuya resistencia nació por necesidad. Lo que empezó como una caminata diaria de 6 kilómetros por terrenos destapados de la vereda La Cascarela para llegar a la escuela, terminó convirtiéndose en su mejor entrenamiento. Después de perder dos años de estudio por falta de profesor, su mamá tomó la decisión de llevarla a vivir en la zona urbana, para que continuara con su formación. Es ahí donde su resistencia la llevó a convertirse en maratonista, gracias a la visión del profesor de educación física Fernán Posada, quien hacía pruebas a los estudiantes para analizar sus resultados con el fin de captar talentos. Así fue como Mildrey Johana lo sorprendió y desde entonces la encaminó por las pruebas de fondo.

Corría el año 2013 y Mildrey se enamoró del deporte y empezó a entrenar con miras a estar en las competencias veredales, municipales y escolares en las que se destacó por su resistencia. Correr no solo la llevó a alimentar nuevos sueños, sino que también abrió su mente. Habló con su mamá y se radicó en Medellín con una tía, pensando en buscar oportunidades para seguir con su disciplina. “Aprendí a moverme en Medellín mientras entrenaba por sus calles y tras perderme en varias ocasiones (risas)”... Luego conoció a unos runners, quienes la acercaron al entrenador Libardo Hoyos, que con solo verla le dijo: “tienes madera”, y desde entonces está entrenando y compitiendo.

Ya estuvo en dos maratones internacionales en Chile, también corrió la Maratón de Medellín y este año estará en la Maratón de Cali y repetirá en la de Medellín con el objetivo de ganarla. Mildrey es una de las cartas fuertes de Antioquia con miras a Juegos Nacionales y en sus metas a corto plazo están la clasificación a Juegos Olímpicos de Los Ángeles. “No es fácil”, dice, pero ella, que creció entre cafetales y aprendió a correr en carretera destapada, sabe que no es imposible. Ahora es una “huésped” de la Villa, este es su segundo año allí. Antes estuvo en la Casa de Atletismo donde también la ayudaron para concentrarse solo en entrenar y competir, por eso ha mejorado sus marcas y sigue pensando en grande para llevarle medallas a su mamá en Toledo y enviarle videos de sus competencias. Ya presentó sus pruebas para ingresar a la Universidad de Antioquia y otro de sus sueños es comprar otra finca para trabajar y comercializar el café que su familia sigue cultivando en su natal Toledo.