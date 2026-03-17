De los cafetales de Toledo a la Villa Deportiva y las maratones del mundo, esta es la historia de Mildrey Johana Echavarría

Más que un complejo habitacional, la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur es el refugio donde se pule el talento deportivo de Antioquia.
Desde hace 34 años, este recinto ubicado en Medellín, cerca de la unidad deportiva Atanasio Girardot, ha visto cómo jóvenes de toda la región transforman su esfuerzo en medallas, viviendo bajo un techo que les ofrece comodidad para descansar y les inculca la disciplina para estudiar y entrenar en busca de cumplir sus sueños y estar en lo más alto del deporte de élite.
Por sus pasillos es normal escuchar diferentes acentos. En las 40 habitaciones que la componen, se hospedan 70 deportistas provenientes de Urabá (Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro), Toledo, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Bagre, Santuario, Caucasia y de otras regiones.