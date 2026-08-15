Los voleibolistas colombianos que compiten en las diferentes ligas del mundo

Desde destinos exóticos como Azerbaiyán, Albania, Kosovo, Israel, Chipre y Bulgaria, hasta las ligas de élite en Italia, España, Francia y Brasil; así de amplio es el panorama para los más de 60 voleibolistas colombianos que actualmente compiten alrededor del mundo.
Las buenas actuaciones logradas, tanto en mujeres y hombres, han permitido que en los últimos años el grupo de deportistas que juegan en las ligas del mundo y en las universidades de Estados Unidos sea cada vez más amplio.
Para la temporada 2026-2027, que arranca a finales de este mes, muchos voleibolistas nacionales cambiaron de liga o se mantienen en los clubes en los que vienen jugando, elevando el nivel y el prestigio de los cafeteros en el mundo.