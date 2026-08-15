Los voleibolistas colombianos que compiten en las diferentes ligas del mundo

Desde destinos exóticos como Azerbaiyán, Albania, Kosovo, Israel, Chipre y Bulgaria, hasta las ligas de élite en Italia, España, Francia y Brasil; así de amplio es el panorama para los más de 60 voleibolistas colombianos que actualmente compiten alrededor del mundo. Las buenas actuaciones logradas, tanto en mujeres y hombres, han permitido que en los últimos años el grupo de deportistas que juegan en las ligas del mundo y en las universidades de Estados Unidos sea cada vez más amplio. Para la temporada 2026-2027, que arranca a finales de este mes, muchos voleibolistas nacionales cambiaron de liga o se mantienen en los clubes en los que vienen jugando, elevando el nivel y el prestigio de los cafeteros en el mundo.

Las más recientes actuaciones de los combinados nacionales también han permitido que muchas puertas se abran para el talento cafetero. Hay que recordar que los hombres, dirigidos por el italiano Paolo Montagnani, ganaron oro y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y la Copa Sudamericana disputada en Cochabamba, Bolivia, mientras que las damas, orientadas por el brasileño Guilherme Schmitz, se quedaron con la plata en la Copa Sudamericana de Lima y el bronce en las justas de República Dominicana. Lea aquí: Histórico: Colombia ganó el oro del voleibol en Centroamericanos y Miguel Martínez fue el MVP del torneo Todo hace parte de un proceso que arrancó hace más de una década, en el que el voleibol nacional empezó a tener el fogueo y la preparación necesarios para evolucionar. Con la llegada de entrenadores como los brasileños Antonio Rizola y Jorge Schmidt, los cafeteros dieron un salto de calidad al clasificar a los mundiales de ambas ramas, lo que le dio más visibilidad al talento nacional, que llegó, en mayor cantidad, a las diferentes ligas del mundo. El camino que emprendieron figuras como Madeleine Montaño y Líberman Agámez, primeros en llegar a Europa, ahora es seguido por varias decenas de deportistas que compiten en el más alto nivel, como Amanda Coneo, Dayana Segovia y Miguel Ángel Martínez, quienes han forjado un nombre que les ha abierto las puertas a otros colombianos en el mundo.

El caso del antioqueño Martínez, nacido en Carepa, es uno de los más sonoros en el momento. Tras su paso por ligas como las de Rumania, Alemania, Libia y España, ahora llega a Italia, la liga de mayor prestigio en el mundo y que cuenta con las máximas figuras del voleibol internacional. Amaranto, como es conocido el deportista, viene de ser el MVP de los Juegos Centroamericanos, siendo también el mayor anotador y el mejor opuesto del torneo, reconocimientos que lo convierten en una de las estrellas nacionales a seguir por el mundo. “Estos premios individuales me hacen muy feliz, pero también los veo como el resultado del trabajo duro de todo el equipo. Me siento muy bien físicamente y estoy viviendo mi sueño: venir a Italia y jugar en la liga más fuerte del mundo me llena de orgullo”, comentó el jugador en la premiación de los Centroamericanos. Lea también: Andrés Piza volvió al voleibol internacional, Turquía el nuevo reto del antioqueño Miguel Ángel está convencido no solo de que cuenta con las herramientas para brillar en Italia, sino de que entre sus anhelos está dejar en alto el nombre del voleibol colombiano, para que muchos compañeros suyos lleguen a esa competencia. “Aunque ya había concretado mi nuevo equipo por lo hecho en España, donde tuve un gran rendimiento, todo lo vivido con la Selección en las últimas semanas ha sido valioso y sigue aportando para ese crecimiento constante que un atleta de alto rendimiento busca siempre”, comentó Amaranto, quien espera, a finales de mes, unirse al Cisterna Volley, donde están convencidos de que aportará para que el equipo siga siendo protagonista y referente del voleibol en Italia y en las otras competencias europeas.

Samuel da un salto de calidad

Samuel Jaramillo, voleibolista antioqueño de 23 años, da el salto a la máxima categoría de España con el Leganés, luego de su paso por Finlandia y sus destacadas actuaciones con Colombia. FOTO CORTESÍA

El voleibolista antioqueño Samuel Jaramillo, quien viene de militar en la Liga de Finlandia, dio un salto de calidad en su carrera deportiva y ahora estará en España, en la máxima categoría de ese país. Samuel, quien viene de hacer un gran papel con Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la Copa Sudamericana, llega al Leganés con un rol protagónico. “Estoy muy feliz y agradecido por tener este cambio. La Liga de España es más fuerte, más competitiva, y el club tiene un proyecto muy ambicioso. Es algo que también me motiva mucho”, comentó. Puede leer: A Diego Gómez un campo minado le cambió su vida y en el voleisentado encontró su camino El jugador también está a la espera de lo que definan los directivos de la Federación Colombiana de Voleibol, pues aún tiene pendientes con la Selección el preolímpicos y los Juegos Odesur, que serán en Argentina. Mientras tanto, continúa con su emprendimiento, la marca de café Wila, que significa “Montaña Luminosa” en el idioma de una comunidad indígena del Huila, donde consigue la materia prima. La venta del producto la realiza principalmente a través de empresas y cafeterías, con el apoyo de sus padres, debido a que pasa varios meses al año fuera del país. Así, entre el voleibol y su emprendimiento transcurre la vida de Samuel Jaramillo, de 23 años, quien sueña con disputar unos Olímpicos con la Selección. El antioqueño destaca el crecimiento del equipo dirigido por Paolo Montagnani y recuerda triunfos importantes ante Cuba y Puerto Rico, dos potencias a las que Colombia superó para conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas