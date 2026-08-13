Terremoto obligó a terminar la Vuelta a Colombia-2026

La determinación también puso fin a las tres últimas etapas que estaban programadas para disputarse en Antioquia y que tenían como destino final Medellín.

La cancelación se produjo para evitar que la competencia afectara la movilidad y las labores de atención de la emergencia.

La decisión dejó como campeón al boyacense Diego Andrés Camargo (Team Medellín-EPM), quien asumió el liderato después de imponerse el miércoles en la quinta etapa, con final en el Alto del Sifón. Así, el corredor terminaría al frente de la clasificación general y conquistaría nuevamente una de las carreras más importantes del calendario nacional, como lo hizo en 2020.

La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

La sexta etapa, que debía disputarse este jueves entre Manizales y Jericó, fue la primera en ser cancelada. Inicialmente contemplaba 161 kilómetros, pero las condiciones de las vías obligaron a modificar el recorrido y trasladar la salida al sector del puente sobre el río Arquía, en el límite entre Antioquia y Caldas, para completar 78,2 kilómetros por Irra, La Felisa y La Pintada, antes de afrontar la llegada al Alto de Jericó. Luego, la Fedeciclismo informó que la fracción no se disputaría.

La Federación Colombiana de Ciclismo explicó que la prioridad era no generar obstáculos en un corredor estratégico para el traslado de pasajeros, mercancías y ayudas destinadas a las zonas afectadas. La determinación se tomó en medio de las evaluaciones realizadas por las autoridades y los organizadores para evitar que la competencia interfiriera con la atención de la emergencia.

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De esta manera, las tres últimas etapas previstas en Antioquia quedaron canceladas y la Vuelta a Colombia terminó después de cinco jornadas disputadas. La carrera debía continuar este viernes con una etapa entre Jericó y el Alto Ecosiembra, seguir el sábado con una contrarreloj individual hasta el Túnel de Occidente y cerrar el domingo con un circuito en Medellín.

La Federación agradece a los medios de comunicación que acompañaron y respaldaron la competencia durante estas jornadas, así como su compromiso con la cobertura y difusión del ciclismo colombiano.

“Invitamos a los representantes de los medios de comunicación a acompañarnos en la ceremonia de premiación de la Vuelta a Colombia 2026, que se realizará hoy a las 4:00 p. m. en el Mirador de Jericó”, agregó la entidad.

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Camargo terminó al frente de la clasificación general con un tiempo de 21 horas, 28 minutos y 8 segundos. El podio lo completaron el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), a 38 segundos, y el boyacense Édgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito), a un minuto y 4 segundos.

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