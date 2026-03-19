Teso: Walter Vargas conquisto su séptimo título panamericano de contrarreloj

El pedalista colombiano Walter Vargas agrandó este jueves su hegemonía continental en la modalidad de contrarreloj individual.

En la especialidad en la que hoy es el número 14 del mundo, posición en la que se ubicó en el último certamen de la categoría realizado en Ruanda en septiembre pasado, el antioqueño, de 33 años de edad, le dio más brillo a su gran palmarés al conquistar su séptima medalla de oro en un Campeonato Panamericano de ciclismo, algo inédito para un corredor en América.

Esta vez en un recorrido 43.1 kilómetros, en Montería, Córdoba, en medio del sofocante calor del lugar, el nacido en El Carmen de Viboral “voló” a 52.8 kilómetros por hora para confirmar su favoritismo y alcanzar un nuevo oro en su carrera deportiva.

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Vargas, que en sus años como juvenil combinaba sus entrenamientos sobre la bicicleta con sus estudios de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, triunfó esta vez con un tiempo de 48.56 minutos, aventajando por 54 segundos al mexicano Éder Frayre y por 1.12 al uruguayo Antonio Eric Fagúndez, quienes completaron el podio. El cundinamarqués Rodrigo Contreras finalizó sexto, a 2.13.

Desde hace diez años, en San Cristóbal-2016, comenzó el paso arrollado de Walter en el esfuerzo individual en este certamen. En esa ciudad venezolana obtuvo su primer título panamericano, luego triunfó en las ediciones de San Juan, Argentina (2018), Santo Domingo, República Dominicana (2021), Ciudad de Panamá (2023), Sao Paulo, Brasil (2024) y Punta del Este, Uruguay (2025).

De esta manera, Colombia logró su segundo metal dorado en la cita de Montería, tras el alcanzado por el también paisa José Manuel Posada, en la contrarreloj juvenil.

Walter, quien a nivel de equipos compite para el Team Medellín, que dirige José Julián “Chivo” Velásquez, evidencio su versatilidad, técnica y velocidad para imponer condiciones en el recorrido por el sector de la circunvalar, con salida y llegada en el Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

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Según informó la Fedeciclismo, Walter, a nivel mundial, superó el número de victorias, en contrarreloj, que suma el kazajo Yevgeniy Fedorov, quien en el Campeonato de Asia acumula seis.

Campeón vigente de los Juegos Bolivarianos en Perú-2025, Walter se constituye en la gran sensación de la contrarreloj en América, en la que en nueve certámenes disputados también había sido plata en San Juan, Argentina, 2022, cuando escoltó a su compatriota Contreras.