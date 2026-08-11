Bukele envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia.

El mandatario explicó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó únicamente insumos para atender a las familias afectadas, pues los equipos de rescate, médicos y demás organismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas.

Por esta razón, El Salvador enviará dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades transmitidas por las autoridades. El primer avión saldrá este martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles.

“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano”, informó el mandatario.