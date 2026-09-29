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Ella es Zara Sofía Lamprea, la nueva joya del ciclismo colombiano

Con apenas 17 años, Zara Lamprea ya sorprende entre las mejores, salta hacia el desarrollo del UAE y alimenta grandes sueños en el ciclismo mundial.

  • Zara Sofía Lamprea fue una de las gratas revelaciones de Colombia en el Mundial de ruta disputado en Montreal. FOTO INSTAGRAM ZARA
    Zara Sofía Lamprea fue una de las gratas revelaciones de Colombia en el Mundial de ruta disputado en Montreal. FOTO INSTAGRAM ZARA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El Mundial de ciclismo de ruta que terminó el pasado domingo en Montreal, Canadá, dejó al descubierto un nuevo talento colombiano en la rama femenina: Zara Sofía Lamprea.

Fue tan sorprendente su actuación que, en medio de la transmisión de la competencia a través del canal DSports, se conoció que la corredora, nacida hace 17 años en Bogotá, dará el salto desde la próxima temporada al equipo de desarrollo del UAE Team Emirates, buscando continuar con su buena formación antes de incursionar a la élite de este deporte.

Se podría decir que, para el ciclismo, Zara posee las condiciones para dejar huella entre las grandes: se defiende en el plano, en el descenso y en la montaña, mientras que en la contrarreloj también da pedalazos de calidad.

En ese esfuerzo individual, en suelo canadiense, se destacó al terminar en la decimocuarta posición, a un minuto de diferencia de la campeona de la modalidad, la polaca Maria Okrucińska. Mientras que en la prueba de ruta, en la que hizo mover el pelotón luego de lanzar un ataque a falta de 30 kilómetros para la meta, firmó la mejor actuación de la representación colombiana al finalizar en la casilla 12, a 42 segundos de la medallista de oro, la española Alejandra Neira.

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Pero lo realizado por la bogotana, que viene corriendo en el equipo Ciclismo Capital, no fue fruto de la casualidad. En 2025 se consagró campeona de la Vuelta del Futuro y esta campaña triunfó en la Clásica de Anapoima y en la Vuelta Internacional Juvenil Intercop, en Guatemala, además de terminar quinta en la Vuelta a Colombia.

Además, en julio pasado, luego de hacer una pasantía de seis semanas con el equipo italiano Biesse Carrera Girls, obtuvo su primera victoria en Europa al vencer en la primera etapa de la Breganze-Monte Corno, carrera de la categoría júnior.

Y saber que apenas a finales de 2025 empezó su transición al deporte de las bielas, pues antes “volaba”, pero en el patinaje de carreras, disciplina en la que representó en varias ocasiones a la Liga de Bogotá, con la que ganó varias válidas nacionales como integrante del Club Tequendama AC.

“La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera”, escribió Zara, en su cuenta de Instagram, cuando daba cuenta de su talento sobre los patines.

Finalmente, se enamoró del pedalismo y marcó la diferencia casi que de inmediato, como lo evidenció en esa Vuelta del Futuro que terminó en Apía, Risaralda.

Lo que impresiona es su acelerada evolución ante corredoras de más edad y experiencia en el ciclismo, en el que demuestra gran lectura de carrera, resistencia, potencia, buena estrategia técnica y ambición para figurar entre las mejores.

“Siento que todo es cuestión de actitud, más allá de si se tienen días buenos o malos. Siempre se debe tener una mentalidad fuerte para enfrentar cada reto y dar lo mejor de sí”, comentó Zara en días pasados a la Revista Mundo Ciclístico.

Tras finalizar su actuación en Canadá, Lamprea se mostró feliz por lo realizado.

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“Me emocioné un poquito (cuando lanzó el ataque) porque me sentía muy bien, pero me cobró factura. Son cosas que uno debe ir mejorando. Seguiré entrenando más duro, pero me siento tranquila. Gracias a Dios no tuve caídas ni percances con la bici”, comentó Lamprea, quien retorna al país para afrontar la parte final del calendario, en el que espera defender el título de la Vuelta del Futuro, en Santander, en noviembre, aunque desde ya se traza retos mayores.

“Uno de mis grandes sueños es correr un Tour de Francia y ganarlo. Sé que es algo grande, pero también siento que si me lo propongo lo puedo lograr”, agregó la juvenil, considerada el nuevo diamante del ciclismo femenino colombiano.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Zara Sofía Lamprea y qué edad tiene?
Zara Sofía Lamprea es una ciclista colombiana nacida en Bogotá que tiene 17 años y compite en la categoría júnior.
¿Cómo le fue a Zara Sofía Lamprea en el Mundial de ciclismo de ruta 2026?
Lamprea terminó en el puesto 12 de la prueba de ruta y fue la mejor colombiana en esa competencia. En la contrarreloj individual ocupó la decimocuarta posición.
¿A qué equipo llegará Zara Sofía Lamprea en 2027?
Desde la próxima temporada, Lamprea dará el salto al equipo de desarrollo del UAE Team Emirates, con el objetivo de continuar su formación antes de llegar al ciclismo de élite.
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