Video | Con goles de Vinicius y Raphinha, un renovado Brasil le ganó 4-2 a Australia en partido amistoso

Brasil ganó este martes 4-2 su segundo amistoso de esta Fecha FIFA contra Australia, su reencuentro con el triunfo después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. El Scratch de Carlo Ancelotti reaccionó en el Suncorp Stadium de Brisbane, cuatro días después de haber empatado 1-1 con los Socceroos en Townsville. Los goles de la selección verdeamarela fueron anotados por Vanderson en el minuto 3, Raphinha de penalti en el 45, Bruno Guimarães en el 69 y Vinícius Júnior, en una nueva pena máxima, en el 80.

A su vez, Alessandro Circati en el 28 y Connor Metcalfe en el 33 marcaron por los australianos. “Hoy entramos con una estrategia nueva (Ancelotti cambió el sistema y reforzó el mediocampo con la entrada de Gabriel Bontempo), pero más allá de la manera de jugar, nosotros los futbolistas teníamos la responsabilidad de mejorar”, dijo Guimarães. “El primer juego no había sido nada bueno”, reconoció. El próximo sábado, Brasil jugará contra India en Calcuta.

Sangre nueva

Ancelotti probó piezas y solo cuatro nombres repitieron en la alineación: Guimarães, Danilo, Vinícius y Raphinha. El técnico dio espacio en el once a dos debutantes, Bontempo, de 21 años, y el portero Otávio, de 20. “Tengo mucha confianza en estos jóvenes y en otros que van a estar en futuras convocatorias”, comentó Ancelotti, que volvió a mostrar calma en el proceso de reestructuración del equipo pos-Mundial. “Si pierdes un juego, eres tonto. Si ganas, eres muy bueno. No me tomo en serio ninguno de los dos extremos. Estoy tranquilo y veo que el equipo está progresando”, declaró en rueda de prensa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El primer ataque de los pentacampeones mundiales acabó en gol, con Vanderson moviendo las redes y Bontempo como asistente. Esta vez jugando por el centro de la ofensiva, como en su gran inicio de temporada con el FC Barcelona, Raphinha estuvo cerca de ampliar la distancia con dos tiros en secuencia bloqueados por el guardameta Patrick Beach. Sin embargo, cuando parecía que iba a ser una jornada tranquila para Brasil, el combinado sudamericano vivió cinco minutos de pesadilla. Una mala salida de Otávio en un córner derivó en el tanto de Circati, con un curioso remate de espuela, y un disparo al borde del área de Connor Metcalfe adelantó a los Socceroos. Brasil reequilibró al borde del descanso, con un penal ejecutado por Raphinha.

Alivio

Raphinha fue sustituido por Endrick en el descanso debido a molestias en el muslo derecho. Y, en medio de un carrusel de cambios, Brasil terminó de resolver el test en la segunda mitad. Un peligroso cabezazo picado de Gabriel Magalhães estuvo muy cerca de devolver la vanguardia a la Canarinha. Así ocurrió poco después con un balón profundo de Danilo que pasó por Vini y Endrick en el área antes de llegar a Guimarães, quien anotó. La entrada de Andrey Santos había permitido a Danilo y el propio Guimarães soltarse y subir metros. Un penal provocado y convertido por Vini dictó sentencia. “Tenía unos juegos que no hacía gol. Es importante volver a marcar y volver a jugar para la selección”, celebró el astro, que no ha tenido un buen arranque de curso con el Real Madrid. Ancelotti le dio un espaldarazo: “Es un jugador fundamental”. “No está en su mejor momento”, pero “Vini siempre puede hacer la diferencia”, expresó el entrenador.

Ancelotti y Vini, padre e hijo

Los mejores años de Vinicus Jr. en el Real Madrid fueron de 2021 a 2024, temporadas en las que Carletto Ancelotti tuvo su segunda pasantía por el cuadro de la capital española. Vinicius se convirtió en un jugador fundamental para el italiano en la Casa Blanca. No es casualidad que tras la salida del hoy entrenador de Brasil, Vinicius haya perdido protagonismo. Ahora, tanto Ancelotti como VInicius intentarán encontrar esas buenas actuaciones que tanto fruto les dio en el pasado. Lea también: Continúa el rifirrafe: FIFA acusó a la UEFA de desinformar sobre proyecto frustrado de capital privado Bloque de preguntas y respuestas: