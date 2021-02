David, ¿qué tal que no hubieras estudiado?

En los procesos actuales de formación de futbolistas en Colombia, y en América, hay una inquietud manifiesta y es la gran deserción escolar, algo preocupante.

Los niños, en su gran mayoría, deciden que su sueño es ser jugadores profesionales y el estudio no es importante para ellos, con el agravante de que muchos padres de familia no los orientan y los llevan a una escuela de fútbol a los 5 o 6 años. Allí los recibe un entrenador del que muchas veces no hay certeza sobre su preparación para ejercer...