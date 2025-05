No es necesario ser profesor certificado para todas las posiciones, ya que la empresa brinda capacitación gratuita a quienes ingresen, especialmente en el caso de instructores de idiomas. L o más importante es tener una actitud proactiva, manejo de herramientas digitales y disponibilidad para trabajar desde casa.

Se requieren diferentes disponibilidades:

- Horas Pico a.m.

lunes a viernes de (6:00 a.m. a 9:00 a.m.) y sábados de (8:00 a.m. a 12:00 p.m.)

- Horas Pico p.m.

Lunes a viernes de (6:00 p.m. a 9:00 p.m.) y sábados de (8:00 a.m. a 12:00 p.m.)

*Medio Tiempo p.m., lunes a viernes de (3:00 p.m. a 9:00 p.m.) y sábados de (8:00 a.m. a12:00 p.m.)

- Medio Tiempo a.m.

Lunes a viernes de (6:00 p.m. a 12:00 p.m.) y sábados de (7:30 a.m. a 4 p.m.)

Los horarios son programados en las franjas requeridas para las clases, sin exceder la jornada máxima legal vigente.

Responsabilidades:

- Enseñar inglés a estudiantes de diferentes niveles.

- Desarrollar planes de clase interactivos y atractivos.

- Evaluar el progreso del estudiante y proporcionar retroalimentación constructiva.

- Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y motivador.

Requerimientos:

- Licenciatura en Lenguas Modernas o carreras afines.

- Dominio del inglés con nivel B2/C1.

- Disponibilidad para trabajar en las disponibilidades mencionadas.

