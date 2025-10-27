Cinco claves para cerrar la brecha de habilidades digitales en las empresas

Seis de cada diez compañías enfrentan dificultades para encontrar talento con competencias digitales en Colombia. Propiamente, en el sector tecnológico, la cifra sube a 68 %. Frente a este panorama, los expertos coinciden en que la formación continua dentro de las organizaciones es el camino más eficaz para acelerar la transformación tecnológica del talento humano.
La digitalización está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Pero en América Latina el avance sigue siendo desigual: solo el 30 % de la población posee habilidades digitales básicas, según DPL News. Esta brecha limita la capacidad de la región para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes.
ManpowerGroup advierte que el 59 % de las empresas del país tiene dificultades para encontrar perfiles con las competencias digitales necesarias. Por eso, fortalecer las capacidades tecnológicas dentro de las compañías ya no es una opción, sino una prioridad estratégica.
“La tecnología por sí sola no genera transformación; son las personas, con las habilidades adecuadas, quienes la hacen posible. Apostar por una cultura de aprendizaje continuo es hoy una inversión que asegura la adaptación y la sostenibilidad de los negocios”, afirma Andrés Garzón, gerente CoE y Operaciones de Talento Humano de Compensar.
