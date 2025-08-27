¿Sin trabajo? Conozca los más de 60 empleos que ofrece Colgas en diferentes áreas

La compañía Colgas anunció la apertura de cerca de 60 oportunidades laborales en varias ciudades del país, dirigidas a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia.
Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura.
Aunque la mayoría de los cargos son de carácter presencial, algunas posiciones cuentan con la modalidad híbrida, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad.
