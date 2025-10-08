x

Trabaja en Corautos: hay vacantes en el sector automotriz en Medellín, Bogotá y más ciudades

La compañía, distribuidora de las marcas Foton y Dongfeng abrió vacantes en mecánica automotriz y ventas. Conozca cómo postularse

    Corautos Andino busca personal para áreas de ventas y mecánica automotriz en Medellín, Bogotá y otras ciudades del país. FOTO: GETTY
    Corautos Andino busca nuevos talentos apasionados por los vehículos y el servicio al cliente. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
08 de octubre de 2025
bookmark

La empresa Corautos Andino, representante en Colombia de las marcas Foton y Dongfeng, anunció nuevas oportunidades laborales en diferentes regiones del país. La compañía está en busca de personal para las áreas de mecánica automotriz, servicio técnico y ventas, con vacantes disponibles principalmente en Medellín y Bogotá, pero también en Cali, Cartagena, Neiva y otras ciudades.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector automotor, Corautos Andino se define como una organización que impulsa el progreso del país “rodando con pasión y compromiso”. Su equipo trabaja con el propósito de brindar soluciones de movilidad confiables y de calidad, acompañando a los clientes desde la venta hasta el servicio postventa.

Actualmente, la compañía ofrece un amplio portafolio de vehículos de trabajo y transporte, respaldo en repuestos originales y asistencia técnica especializada, lo que la convierte en un referente dentro del sector automotor colombiano. “En Corautos no solo vendemos vehículos: construimos confianza, generamos movimiento y creamos oportunidades reales para avanzar”, destaca la organización en su landing de Magneto.

Le puede interesar: Bogotá tiene más de 10.800 vacantes con contrato indefinido: los sectores que más están contratando

Conoce las ofertas de empleo

Oportunidades laborales disponibles en Corautos

Corautos Andino busca nuevos talentos apasionados por los vehículos y el servicio al cliente. FOTO: GETTY

Las vacantes disponibles son perfiles como técnicos mecánicos, asesores comerciales, jefes de taller y personal de atención al cliente, entre otros. La empresa busca personas apasionadas por los vehículos, con actitud de servicio, orientación al logro y compromiso con la innovación.

Vacantes más destacadas

Técnico Mecánico C - 30673

Salario a convenir.

Requisitos:

- Título técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

- Mínimo 1 año de experiencia como técnico mecánico.

- Conocimiento en sistemas automotrices, diagnóstico básico y mecánica de patios en vehículos pesados.

- Manejo de herramientas de medición y atención al detalle.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a vehículos, apoyando diagnósticos, ajustes y reparaciones mecánicas bajo la guía del Supervisor de Servicio Posventa.

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de inspección y mantenimiento de la marca.

Aplique aquí.

Auxiliar De Operaciones Logístico-Temporal - Medellín

Salario a convenir.

Requisitos:

- Ser bachiller académico.

- Un (1) año de experiencia ejecutando labores en áreas de logística y lavado de automoviles.

Responsabilidades:

- Realizar las actividades relacionadas con la operación logística y de alistamiento tales como: recepción, toma de improntas, chequeo, reporte de novedades, pre ensamble y disposición final del vehículo cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos por la Unidad de Negocio.

Postúlese en este enlace.

Jefe comercial Vehículos Eléctricos - Bogotá

Salario a convenir.

Requisitos:

- Experiencia en construcción y análisis de indicadores de gestión.

- Capacidad para inspirar y liderar equipos hacia resultados ambiciosos.

- Mentalidad innovadora y visión estratégica del mercado automotriz.

Responsabilidades:

- Liderar la estrategia comercial de vehículos eléctricos, garantizando rentabilidad, crecimiento y satisfacción del cliente.

- Investigar y generar alianzas estratégicas externas para abrir nuevas fuentes de ingreso y oportunidades de negocio.

Envíe la hoja de vida.

Cajero - Barranquilla

Salario a convenir.

Requisitos:

- Formación académica: Técnica en contabilidad, administración o afines.

- Experiencia laboral: un año en roles afines.

- Conocimiento en procesos de facturación, medios de pago y servicio al cliente.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes por medio de Magneto?

1- Ingresa a www.magneto365.com.

2- En la barra de búsqueda, escribe “Corautos Andino”.

3- Explora las ofertas disponibles por ciudad o área de interés.

4- Revisa los requisitos de cada vacante y haz clic en “Postularme”.

5- Si no tienes cuenta, crea un perfil, sube tu hoja de vida y completa tu información profesional.

Recuerda mantener tu perfil actualizado y usar palabras clave relacionadas con tu experiencia en el sector automotor para mejorar tus posibilidades de ser contactado.

Lea más: Empleos con horarios flexibles: estas vacantes son ideales para madres y estudiantes

