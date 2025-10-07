Empleos con horarios flexibles: estas vacantes son ideales para madres y estudiantes

Aunque queda mucho camino por recorrer, cada vez más empresas están ajustando sus modelos laborales para ofrecer empleos con horarios flexibles y opciones de trabajo remoto. Una tendencia que responde al creciente interés por conciliar la vida personal con la profesional, algo especialmente valorado por madres, estudiantes o personas que buscan estabilidad sin sacrificar su tiempo familiar.

Actualmente, la plataforma de Magneto Empleos reúne más de 140.000 vacantes activas en todo el país, disponibles de forma gratuita y virtual. A continuación, algunas de las oportunidades más destacadas:

Le puede interesar: Trabajo con Colanta: vacantes en ventas, producción y mantenimiento con o sin experiencia