x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Profesionales bilingües tienen más de 600 oportunidades laborales en Colombia

Desde profesores de inglés hasta traductores de portugués, las compañías están contratando de manera inmediata a través de Magneto.

  • Las empresas en Colombia buscan fortalecer su talento bilingüe y han abierto más de 600 vacantes disponibles en Magneto Empleos. FOTO: GETTY
    Las empresas en Colombia buscan fortalecer su talento bilingüe y han abierto más de 600 vacantes disponibles en Magneto Empleos. FOTO: GETTY
  • El mercado laboral colombiano sigue demandando talento bilingüe y los interesados pueden aplicar a las vacantes a través de Magneto. FOTO: GETTY
    El mercado laboral colombiano sigue demandando talento bilingüe y los interesados pueden aplicar a las vacantes a través de Magneto. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
22 de agosto de 2025
bookmark

El dominio de una segunda lengua sigue siendo una de las habilidades más demandadas. Actualmente, hay más de 600 vacantes disponibles para profesionales de idiomas y traducción, en cargos que van desde Customer Service Expert, comercial bilingüe, profesor de inglés, ejecutivo de cuenta para agencia de estudios internacionales, asesores comerciales, hasta traductores de inglés y portugués.

De este total, 306 puestos requieren contratación inmediata, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan vinculación rápida en el mercado laboral.

Le puede interesar: Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Perfiles que buscan las empresas

Las compañías están priorizando candidatos con competencias en inglés y portugués, tanto en niveles intermedios como avanzados. Las vacantes están orientadas a sectores como servicios, educación, comercio y traducción especializada, donde el manejo de otro idioma se convierte en un requisito clave para la atención de clientes internacionales, la expansión de negocios y la enseñanza.

Los profesionales con formación en lenguas extranjeras, filología, educación o incluso con experiencia autodidacta y certificaciones internacionales, tienen la posibilidad de acceder a estos cargos. La alta demanda refleja la escasez de talento bilingüe en el país, lo que también se traduce en rangos salariales competitivos y opciones de contratación estable.

Lea más: Tiendas Ara tiene cerca de 200 oportunidades laborales en Medellín, ¿cómo postularse?

Vacantes más destacadas en idiomas y traducción

El mercado laboral colombiano sigue demandando talento bilingüe y los interesados pueden aplicar a las vacantes a través de Magneto. FOTO: GETTY
El mercado laboral colombiano sigue demandando talento bilingüe y los interesados pueden aplicar a las vacantes a través de Magneto. FOTO: GETTY
Conoce las ofertas de empleo

Trabaja con FIFA como Customer Service Expert en Medellín C1

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Atender consultas de clientes relacionadas con la compra de entradas.

- Brindar soporte por canales escritos (email y posiblemente chat) y voz.

- Resolver inquietudes de manera clara, profesional y eficiente.

- Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Requisitos:

- Nivel de inglés C1 (avanzado).

- Experiencia de 6 meses en BPO/Call Center.

- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a diferentes turnos.

- Orientación al servicio y atención al detalle.

Aplique acá.

Servicio al cliente bilingüe - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Gestionar tickets a través de voz, correo electrónico y chats en español e inglés. El candidato ideal tendrá excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de trabajar en equipo.

· Brindar asistencia y resolver consultas de los clientes en relación con sus compras y productos.

· Asegurar una experiencia positiva para el cliente en todas las interacciones.

· Escalar casos cuando sea necesario, manteniendo una comunicación constante y efectiva a través de Microsoft Teams.

· Prepararse para gestionar llamadas en el futuro.

· Realizar y aprobar una evaluación escrita.

· Mantener registros precisos de las conversaciones y el seguimiento adecuado de los casos.

· Trabajar en estrecha colaboración con el equipo para mantener un alto nivel de servicio y cumplimiento de objetivos.

Requisitos:

· Nivel de inglés B2+.

· Habilidades excepcionales de comunicación y atención al cliente.

· Experiencia previa en atención al cliente.

· Capacidad para trabajar en horarios flexibles y adaptarse a diferentes situaciones de manera eficiente.

· Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

· Habilidad para manejar herramientas de comunicación, especialmente Microsoft Teams.

· Capacidad para realizar una evaluación escrita con éxito.

Envíe la hoja de vida en este enlace.

Traductor (a) en sector minero

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Traducir simultáneamente reuniones y capacitaciones en campo.

- Interpretar conversaciones cotidianas entre personal nacional y extranjero.

- Traducir documentos técnicos y comunicados necesarios.

- Acompañar al personal extranjero en turnos de campo.

- Facilitar la comunicación entre líderes operativos y visitantes internacionales.

- Apoyar la integración del personal extranjero al entorno de trabajo en mina.

- Cumplir con los protocolos de seguridad en la operación.

Requerimientos:

- Experiencia previa en traducción simultánea.

- Experiencia en el ambito minero o dominio de leguaje tecnico del mismo.

- Dominio avanzado de inglés y español.

- Capacidad para trabajar en ambientes desafiantes.

- Excelentes habilidades de comunicación intercultural.

- Disponibilidad para trabajar en turnos de 8 semanas en campo, por 2 semanas de descanso.

Conozca más detalles acá.

Customer service Scheduler in Medellin

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Atender llamadas entrantes de manera profesional.

- Programar y coordinar las actividades diarias de los cuidadores.

- Recibir y procesar referidos con precisión.

- Mantener comunicación constante con equipos internos y clientes.

- Apoyar tareas de nómina (verificación de hojas de tiempo, registros de telephony, etc.).

- Apoyar en procesos de reclutamiento, onboarding y soporte al personal.

- Realizar turnos de guardia (on-call) cuando sea necesario.

- Mantener registros actualizados en ClearCare.

Requisitos:

- Profesional o equivalente.

- Un año de experiencia en atención al cliente BPO en una misma empresa.

- Excelentes habilidades interpersonales y telefónicas.

- Manejo básico de herramientas de oficina y software.

- Conocimiento de terminología médica

- Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones.

- Dominio del inglés B2+ y español (oral y escrito).

Postúlese ahora mismo.

Profesor de Ingles - Medio tiempo o tiempo completo - Teletrabajo

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés

- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes

- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales

- Impartir lecciones para diferentes países de LATAM

Requerimientos:

- Residir en cualquier parte de COLOMBIA (Se validan extranjeros).

- Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.

- Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota.

- Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a través de Magneto?

Para acceder a estas vacantes, los interesados pueden aplicar directamente en Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingrese a Magneto Empleos.

2- Regístrese o actualice su hoja de vida en la plataforma.

3- Busque con palabras clave como “bilingüe”, “profesor de inglés”, “traducción” o “customer service”.

4- Seleccione la vacante de interés y postúlese en línea.

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida