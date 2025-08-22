Ordenan arresto contra director de la Dian y cuatro funcionarios por desacato a tutela sobre concurso de méritos

El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la orden de arresto por cinco días contra el director (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro altos funcionarios de la entidad, por desacatar un fallo de tutela que ordenaba nombrar en período de prueba a candidatos de la lista de elegibles del concurso de méritos realizado en 2023. Los sancionados deberán además pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $7.117.500 cada uno, dinero que irá al Tesoro Nacional, como lo reveló La W. Puede leer: Dian rematará carros, joyas lujosas y metales preciosos: aquí le explicamos cómo participar

Los funcionarios sancionados y los exonerados

El arresto y la multa recaen sobre: -Pedro José Arrieta Meléndrez, director de Gestión Corporativa. -David Gustavo Suárez Castellanos, director de Gestión Estratégica y de Analítica. -Carlos Andrés Vargas García, subdirector de Gestión del Empleo Público. -Diana Constanza Pérez Vargas, subdirectora de Desarrollo del Talento Humano. En contraste, el Tribunal revocó las sanciones contra los funcionarios de nivel profesional Jaime Eduardo González Córdoba, Claudia Milena Bonilla Martín, Eddy Alberto Santiago Ramírez y contra Danny Haiden López Bernal, al determinar que “no tenían capacidad decisoria para cumplir con el fallo”. Puede conocer: ¡Alerta de la Dian! Estafadores envían mensajes falsos para robar durante declaración de renta

El director (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás.

¿Cómo empezó el caso? La tutela de un aspirante

La controversia inició cuando Juan David Jiménez Barreto interpuso una acción de tutela contra la Dian y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), alegando vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la carrera administrativa. El juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín ordenó a la Dian, en un plazo de 48 horas, reportar las vacantes a la CNSC, solicitar autorización y proceder a nombrar a los aspirantes de la lista de elegibles de la Resolución 14162 del 31 de julio de 2024, para el cargo de Gestor I, código 301, grado 1, en vacantes ocupadas provisionalmente. La CNSC también recibió la instrucción de autorizar el uso de la lista dentro de 48 horas, y la Dian debía hacer los nombramientos inmediatamente después de esa autorización. Conozca más: Director de la DIAN señalado por nombrar a 22 funcionarios a dedo en puestos estratégicos

Del desacato al arresto: cronología judicial

-10 de julio de 2025: Jiménez Barreto presentó incidente de desacato, alegando incumplimiento del fallo. -18 de julio: el juez abrió formalmente el incidente contra los funcionarios de la Dian. -25 de julio: la Dian respondió que había solicitado el uso de la lista desde marzo y que la CNSC autorizó en abril el nombramiento de 115 vacantes. Argumentó que la demora obedecía a un estudio sobre funcionarios provisionales con estabilidad laboral reforzada. -31 de julio: el juez declaró en desacato a los funcionarios y les impuso arresto de cinco días y multa de cinco salarios mínimos. -6 de agosto: el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sanción. -14 de agosto: el juez libró la orden de arresto y envió la multa a cobro coactivo. Puede leer más: Dian y Fiscalía imputarán penalmente a más de 11.000 contribuyentes por no pagar IVA y retenciones

La defensa de la Dian: “Las órdenes son materialmente imposibles”

Tras conocerse la orden de arresto, la Dian emitió un comunicado en el que calificó de materialmente imposibles de cumplir las órdenes de los jueces. La entidad explicó que desde el concurso de méritos cientos de personas han interpuesto tutelas para exigir sus nombramientos, lo que ha generado un choque con la planta provisional. Según sus cálculos, cumplir indiscriminadamente estas decisiones implicaría retirar a 395 funcionarios provisionales, lo que abriría la puerta a demandas laborales.