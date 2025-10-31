Empresas del comercio y la logística buscan personal para reforzar sus equipos en fin de año; más de 2.000 vacantes

Con la llegada de la temporada alta de fin de año, el mercado laboral colombiano se reactiva con fuerza. Según datos de plataformas especializadas, actualmente hay más de 2.000 ofertas laborales disponibles en diferentes regiones del país, muchas de ellas con contratación inmediata debido al aumento en la demanda de personal. Las empresas del comercio, la distribución y el sector servicios se preparan para el incremento en las ventas y operaciones logísticas, por lo que buscan talento de manera urgente para cubrir cargos en puntos de venta, almacenes y centros de atención al cliente. Le puede interesar: Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos

Los perfiles más solicitados por las empresas

Empresas del comercio y la distribución incrementan su planta de personal ante el aumento del consumo en fin de año. FOTO: GETTY

Entre los empleos más demandados durante esta temporada se destacan los cargos de mercaimpulsadores, asesores de ventas, cajeros, operarios de producción, asesores integrales y supernumerarios. Estos perfiles son clave para responder al incremento del consumo y las actividades comerciales que tradicionalmente marcan el cierre del año. Las compañías priorizan la disponibilidad inmediata, la actitud de servicio y la capacidad de trabajo en equipo, más allá de la experiencia previa. En muchos casos, las vacantes no requieren formación profesional, lo que las convierte en una oportunidad ideal para personas sin experiencia o en búsqueda de su primer empleo formal.

Sectores con más oportunidades

Las ofertas provienen principalmente de sectores como retail, alimentos, logística, transporte y servicios financieros, donde el movimiento comercial es más alto en los últimos meses del año. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga concentran la mayor cantidad de vacantes, aunque también hay opciones en municipios intermedios y zonas industriales. En el comercio, por ejemplo, los asesores de ventas y cajeros son fundamentales para atender el incremento de clientes en almacenes y centros comerciales. En tanto, las empresas de consumo masivo requieren mercaimpulsadores y promotores de marca para fortalecer la visibilidad de sus productos. Por otro lado, en el sector logístico y de manufactura, se necesitan operarios, auxiliares de bodega y personal de empaque, especialmente en compañías que distribuyen alimentos, bebidas y regalos durante las fiestas. Lea más: Buscan talento para Recursos Humanos: hay más de 1.800 vacantes disponibles en todo el país

Condiciones laborales y beneficios

La mayoría de estas vacantes se ofrecen con contrato a término fijo por temporada, aunque algunas empresas contemplan la posibilidad de vinculación indefinida según el desempeño. Los empleadores destacan la importancia de brindar condiciones formales, con afiliación a seguridad social, prestaciones y horarios rotativos adaptados a las necesidades del comercio. Para muchos trabajadores, estos empleos temporales representan una puerta de entrada al mercado laboral y la oportunidad de adquirir experiencia en sectores con alta demanda durante todo el año. Conozca también: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Ofertas laborales más destacadas

Operario temporada - Itagüí

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Elaboración, empaque y traslado del producto. - No necesita experiencia, solo compromiso, responsabilidad y ganas de trabajar. Condiciones laborales: - Salario mínimo legal vigente + auxilio de rodamiento - Alimentación brindada por la empresa - Horario de domingo a domingo con día compensatorio - Franjas horarias: 6:00 a.m. – 2:00 p.m. / 2:00 p.m. – 10:00 p.m. / 10:00 p.m. – 6:00 a.m. - Ubicación: Itagüí, cerca a la estación del Metro. Aplique aquí.

Mercaimpulsador por temporada - Cali

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Realizar impulso de productos en puntos de venta. - Organizar y ejecutar degustaciones de productos alimenticios. - Interactuar con los clientes y proporcionar información sobre los productos. - Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos. - Asegurar que las áreas de degustación estén limpias y bien presentadas. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en roles de mercadeo o ventas preferiblemente en el sector de alimentos. - Habilidades de comunicación efectiva y servicio al cliente. - Disponibilidad para trabajar durante la temporada decembrina. Postúlese acá.

Cajero Temporada - Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali

Salario: 1.550.000. Responsabilidades: - Supervisar el funcionamiento general. - Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos. - Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada. - Manejar todos los medios de pago incluidos bonos. Requerimientos: - 3 meses de experiencia como cajero - Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral. - Experiencia en manejo de caja sistematizada. Envíe la hoja de vida.

