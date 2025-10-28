Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

La compañía Brinsa S.A., reconocida por marcas como Refisal y Blancox, anunció nuevas ofertas laborales en distintas áreas y ciudades del país. Actualmente, la empresa busca talento en Medellín y Cajicá, con contratos a término indefinido y oportunidades para personas con o sin experiencia previa. Las vacantes se concentran en los sectores de Producción, operarios y manufactura; Software, telecomunicaciones e informática; y Administración y oficina, lo que abre opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales. Le puede interesar: ¿Sin experiencia laboral? Explore estas 87.000 ofertas que hay en todo el país

¿Por qué trabajar en Brinsa?

Brinsa se define como una empresa que “transforma lo cotidiano en bienestar”, y su portafolio lo demuestra: desde la sal Refisal, presente en los hogares colombianos, hasta los productos de limpieza Blancox, que promueven el cuidado del hogar y la salud. Con presencia en Colombia, Costa Rica y República Dominicana, la compañía impulsa proyectos con propósito económico, social y ambiental, comprometida con el desarrollo sostenible de la región. En 2025, Brinsa fue certificada como Great Place To Work, reconocimiento que destaca su cultura organizacional basada en la confianza, el respeto y el bienestar de sus colaboradores. “Aquí el talento se impulsa, se inspira y transforma”, resalta la empresa. Lea más: Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

Ofertas laborales más destacadas en Brinsa

Técnico Metrología - Cajicá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar calibraciones y verificaciones de instrumentos. - Mantener y reparar equipos de instrumentación industrial. - Asegurar el cumplimiento de la norma ISO 17025 en los procesos. - Gestionar documentos de calibración y verificación. - Colaborar en la mejora de procesos industriales. Requerimientos: - Técnico en Instrumentación o control de procesos electrónicos. - Mínimo 1 año de experiencia en metrología industrial. - Conocimiento de normas ISO 17025 y NTC 2031. - Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas. - Tarjeta Profesional vigente. Postúlese acá.

Tecnico electricista - Cajicá

Responsabilidades: - Realizar mantenimiento eléctrico industrial preventivo y correctivo. - Interpretar y manejar planos eléctricos con precisión. - Implementar lógica cableada y programada en sistemas eléctricos. - Coordinar protecciones eléctricas para asegurar el funcionamiento seguro de los equipos. - Colaborar con otros técnicos para optimizar procesos eléctricos. Requerimientos: - Ser Técnico o tecnólogo en electricidad industrial. - Poseer tarjeta profesional de electricidad CONTE o CONALTEL. - Contar con certificación de competencia laboral del Sena con menos de 3 años. - Un año de experiencia en el sector eléctrico industrial. Envíe la hoja de vida.

Practicante en Gobierno de Datos - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Apoyar en la gestión de datos y gobernanza de la información. - Participar en proyectos de calidad de datos. - Contribuir en la mejora continua de procesos de gestión de datos. Requerimientos: - Estar cursando una carrera en Ingeniería de Sistemas Ciencia de Datos Ingeniería Industrial o afines. - Conocimientos básicos en gestión de datos. - No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente. - Interés en aprender sobre gobernanza y calidad de la información. Conozca más detalles acá.

Practicante de diseño gráfico para marca y publicidad - Medellín

Salario: 1.500.000. Responsabilidades: - Apoyar al equipo de diseño gráfico en la creación de piezas visuales. - Colaborar en el desarrollo de campañas publicitarias para las marcas. - Asistir en la gestión de contenido visual para redes sociales. - Desarrollar conceptos creativos junto al equipo de marketing. - Asegurar que el diseño visual cumpla con los estándares de la marca. Requerimientos: - Estudiante de pregrado de diseño gráfico. - Conocimiento básico de Adobe Creative Suite. - Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas. - Interés en branding y publicidad. - No haber firmado un contrato de aprendizaje. - Tener el aval por parte de la Universidad para iniciar la práctica. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse?