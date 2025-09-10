¡Tome nota! Cinco estrategias para que los jóvenes consigan empleo en un mercado competitivo

En Colombia, los jóvenes de 18 a 28 años enfrentan serias dificultades para conseguir empleo. Según el Dane, la tasa de desempleo juvenil en el segundo trimestre de este año alcanzó 15,7 %, muy por encima del promedio nacional del 8,8 %. A esto se suma que el 57 % de los egresados de programas técnicos y tecnológicos no logra emplearse durante su primer año de graduados, de acuerdo con cifras del SNIES.

La falta de experiencia previa, el desconocimiento de sectores estratégicos y la escasa orientación laboral son algunos de los factores que dificultan el acceso de esta población a trabajos formales y bien remunerados. A esto se suman problemas estructurales como las brechas digitales, la deserción educativa y la falta de redes de apoyo, que profundizan la desigualdad.

“Hoy no basta con estudiar o enviar una hoja de vida. Los jóvenes deben conocer las competencias que buscan las empresas y prepararse para destacarse, incluso sin experiencia previa”, afirmó Karen Garzón, coordinadora de Empleo y Capacitación de la Agencia de Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar.

