Hablar inglés aumenta las oportunidades laborales y salario en Colombia hasta en un 24%: Anif

Un informe reciente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif), en alianza con el British Council y la Universidad de los Andes, confirmó que el inglés se convirtió en una de las habilidades más codiciadas en el mercado laboral del país. La investigación muestra que quienes dominan el idioma tienen hasta un 15,5 % más de probabilidades de conseguir trabajo y un 24,5 % de acceder a empleos mejor remunerados, en comparación con quienes reportan un nivel bajo. Le puede interesar: Bogotá y Medellín concentran más del 90 % del outplacement en Colombia, según informe de LHH

La brecha del inglés en el mercado laboral

De acuerdo con datos del Servicio Público de Empleo (2019-2024), el 55 % de las vacantes en Colombia solicitan inglés. Sin embargo, solo el 2,2 % de los postulantes declara tener un nivel alto de dominio. Además, el 45 % de las ofertas exige inglés sin especificar el nivel requerido, lo que refleja una falta de claridad en los procesos de selección. El estudio también revela una brecha de género: cuando las empresas piden explícitamente inglés, las mujeres con dominio alto del idioma tienen 6,3 puntos porcentuales más de probabilidades de ser contratadas que los hombres.

Sectores donde más impacta el inglés

El efecto del inglés en la empleabilidad no es homogéneo, pero resulta especialmente relevante en sectores como: BPO (Business Process Outsourcing): la probabilidad de ser contratado pasa de 8,5 % en nivel 1 a 38,1 % en nivel 5. Turismo y alojamiento: donde la interacción con extranjeros es constante. Tecnologías de la información (TIC): un área en la que el inglés abre puertas a proyectos internacionales. Un hallazgo importante es que los empleos que requieren inglés suelen pedir menos meses de experiencia laboral, lo que convierte al idioma en un “sello de autenticidad” que puede compensar la falta de trayectoria profesional. Lea más: Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Inglés como motor de movilidad social

El inglés no solo facilita el acceso al mercado laboral, sino que también funciona como un factor de movilidad socioeconómica en un país con altas desigualdades. Sin embargo, la baja proporción de colombianos que domina el idioma limita este impacto positivo. Para Anif, estos resultados evidencian la urgencia de fortalecer la enseñanza del inglés desde la educación media y superior, a través de políticas públicas y alianzas con el sector privado. El objetivo es que más jóvenes tengan acceso a las ventajas competitivas que ofrece el idioma en un mercado cada vez más globalizado.

