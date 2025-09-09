Ofertas de trabajo en Grupo Levapan: vacantes en servicio al cliente, producción y tecnología

El mercado laboral del país continúa ofreciendo opciones para quienes buscan empleo en distintos sectores de la economía. En esta oportunidad, Grupo Levapan, compañía multilatina con más de 70 años de experiencia en la industria de alimentos, tiene vacantes disponibles en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras.
La empresa, reconocida por marcas como San Jorge, Gel’Hada, Respin y Levapan, requiere talento en áreas de servicio al cliente y afines, producción, operarios y manufactura, además de cargos relacionados con software, tecnología y telecomunicaciones.
Estas ofertas responden a la necesidad de fortalecer sus equipos en diferentes regiones del país, en línea con su crecimiento y operación en mercados como Ecuador, República Dominicana, Panamá y Venezuela.
Le puede interesar: Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia