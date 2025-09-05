Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

Beneficios de trabajar en Estudio de Moda

Estudio de Moda busca personas en sectores como administración y oficina; mercadeo y publicidad; y servicio al cliente y afines, según lo reportado por la plataforma Magneto Empleos. FOTO: CORTESÍA

El discurso corporativo de Estudio de Moda resalta que su propósito es “inspirar a las personas a vivir la moda como una expresión auténtica de su estilo”, señalaron reflejando la intención de la compañía de conectar no solo con sus clientes, sino también con quienes hacen parte de sus equipos. Luz Adriana Rendón Hoyos, Gerente de Talento Humano, expresó que “en Estudio de Moda creemos que la moda no solo se lleva, se vive. Por eso, trabajamos para que cada colaborador encuentre en nuestra compañía un espacio para crecer, crear y conectar con su propósito”. Entre los beneficios que ofrece a sus empleados se destacan: - Los descuentos en las marcas que representa. - Oportunidades de crecimiento profesional. - Cultura organizacional enfocada en el bienestar. - Un ambiente de trabajo joven y creativo. Estos aspectos son parte de la estrategia para atraer talento en un mercado laboral cada vez más competitivo. Lea más: ¡Desde septiembre se encuentra empleo pa’ diciembre! Empresas ya abrieron vacantes para atender esta temporada

Estas son algunas de las vacantes más destacadas de Estudio de Moda

Jefe de Zona - Pereira

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.500.000. Responsabilidades: - Coordinar los puntos de venta de la zona asignada. - Asegurar el cumplimiento de los presupuestos de ventas. - Garantizar el desempeño del equipo de trabajo. - Monitorear y analizar indicadores operativos. - Implementar estrategias para alcanzar los objetivos operativos. - Liderar reuniones de equipo para alinear las metas. Requerimientos: - Título profesional en administración mercadeo o áreas afines. - Experiencia previa en gestión de equipos de venta. - Habilidad para analizar indicadores de rendimiento. - Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo. - Disponibilidad para viajar dentro de la zona asignada. Aplique acá.

Asesor Comercial Medellín - Temporal

Salario a convenir. Responsabilidad: - Asesorar a los clientes en nuestros productos y servicios. - Brindar una experiencia satisfactoria que impulse la fidelización. - Construir relaciones sólidas y confiables con los clientes. - Cumplir los objetivos de ventas establecidos. - Velar por el cuidado y control del inventario asignado. Requisitos: - Experiencia en ventas o servicio al cliente. - Habilidades de comunicación. - Actitud proactiva, empatía y Organización. Postúlese en este enlace.

Administrador de Socios Comerciales - Envigado, Medellín y Sabaneta

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000. Responsabilidades: - Mantener y expandir las relaciones con socios comerciales clave. - Cumplir con el presupuesto de ventas y maximizar la rentabilidad del canal. - Hacer seguimiento al análisis del producto y estado de rotación. - Garantizar el inventario óptimo y promover la participación de marcas. - Realizar análisis de ventas trimestrales para identificar oportunidades comerciales. Requerimientos: - Título profesional en Administración de Empresas Mercadeo o afines. - Experiencia mínima de 3 años en gestión de socios comerciales o roles similares. - Habilidades comprobadas en análisis de producto y gestión de inventario. - Capacidad para trabajar con presupuestos y maximizar rentabilidad. - Excelentes habilidades de comunicación y negociación. Envíe la hoja de vida.

Coadministrador - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Coordinar y controlar procesos operativos y comerciales en ausencia del administrador. - Realizar conteos cíclicos para conocer el estado del inventario. - Contribuir directamente con la operación de la compañía. - Responder a procesos operativos y administrativos de la tienda. - Agilizar la operatividad mediante la gestión de actividades diversas. - Mantener la imagen de la tienda según lineamientos definidos. - Cumplir con presupuesto de ventas e indicadores comerciales. Requerimientos: - Experiencia previa en roles similares de administración o coordinación. - Conocimientos en gestión de inventarios y mercadeo. - Habilidades en servicio al cliente y gestión de equipos. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas de estudio de moda por Magneto?