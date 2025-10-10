La hoja de vida en tiempo de IA: así es como puede usarla a su favor para conseguir empleo

La hoja de vida dejó de ser un documento estático. Desde hace ya varios años evolucionó y se ha convertido en una herramienta viva y estratégica que se adapta al ritmo de la inteligencia artificial, los algoritmos de selección y la creciente competencia en el mercado laboral global.
Según datos recientes, el 83% de las empresas en el mundo planea usar IA para revisar hojas de vida, y el 90% de los reclutadores considera válido que los candidatos usen herramientas de inteligencia artificial generativa para construirlas. En este nuevo escenario, redactar un currículum ya no es cuestión de estética o formato: es una estrategia de posicionamiento frente a las máquinas.
Le puede interesar: Cautela en el sector TI: Colombia modera su contratación tecnológica en un 15% al cierre de 2025