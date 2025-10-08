Banco Agrario e Icetex sellaron alianza para fortalecer la educación, empleo e inclusión financiera en Colombia

La educación superior en Colombia contará con un nuevo respaldo institucional. El Banco Agrario de Colombia y el Icetex firmaron una alianza estratégica para fortalecer la permanencia de los jóvenes en la universidad y facilitar su transición al mundo laboral, a través de programas de educación financiera, orientación vocacional y bienestar económico.

Este acuerdo, enmarcado en la estrategia Comunidad Icetex, busca acompañar a los beneficiarios y a sus familias durante su formación académica, brindándoles herramientas para una mejor gestión económica y un acceso responsable a productos bancarios.

La alianza beneficiará a estudiantes de todo el país y promoverá la inclusión financiera tanto en zonas rurales como urbanas.

“El Banco Agrario reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud colombiana. Acompañar a los jóvenes en su formación académica y en su tránsito hacia la vida productiva es sembrar futuro para Colombia”, destacó Hernando Francisco Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.

Por su parte, el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, resaltó que, “Es fundamental que los estudiantes reciban asesoría financiera y accedan a los beneficios del portafolio del Banco Agrario, que facilitará la bancarización y el acceso a productos clave para su desarrollo profesional y productivo”.

