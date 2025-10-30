Los jóvenes ya representan más del 30 % de la fuerza laboral en Colombia

Por primera vez en la historia, cinco generaciones conviven en un mismo entorno laboral, desde jóvenes que inician su carrera profesional hasta colaboradores con amplia trayectoria. Esta mezcla está transformando la cultura organizacional y representa uno de los mayores desafíos para las empresas en Colombia, de acuerdo con informe The Work Book Generaciones 2025, elaborado por Michael Page y Great Place to Work.
“El mercado laboral colombiano está viviendo una transformación profunda. Hoy las compañías se enfrentan al reto de integrar cinco generaciones bajo un mismo propósito, lo que exige revisar sus estrategias de atracción, fidelización y desarrollo del talento”, señaló Felipe Delgado, Executive Director de Michael Page Colombia.
