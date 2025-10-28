El 90 % de las mujeres en Colombia dedican siete horas diarias al trabajo no remunerado, reveló el Dane

Históricamente, el trabajo doméstico y de cuidado ha recaído mayoritariamente sobre las mujeres y un reciente resultado muestra que en la actualidad sigue igual, pues de acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), publicada por el Dane, el 90 % de ellas realizan labores no remuneradas, dedicando más del doble del tiempo que los hombres a estas actividades.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, las mujeres invirtieron en promedio 7 horas y 35 minutos diarios en trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedicaron 3 horas y 12 minutos. La brecha se amplía en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, donde las mujeres destinan hasta 9 horas y 47 minutos a estas tareas, según el informe.
