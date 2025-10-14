¿Busca empleo en mercadeo o ventas? Mercadeo Efectivo tiene oportunidades laborales en Colombia

Mercadeo Efectivo, reconocida agencia de marketing integral en Colombia, abrió más de 40 vacantes laborales en áreas clave como ventas, atención al cliente, mercadeo y logística. Las oportunidades están disponibles a través del portal Magneto Empleos, una de las plataformas más utilizadas para conectar talento con empresas nacionales.
La compañía busca profesionales dinámicos, creativos y orientados a resultados, que deseen hacer parte de una organización con más de 20 años de experiencia en el sector del marketing y la comunicación comercial.
