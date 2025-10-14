¿Busca empleo en mercadeo o ventas? Mercadeo Efectivo tiene oportunidades laborales en Colombia

¿En qué sectores hay vacantes disponibles?

Las ofertas de empleo en Mercadeo Efectivo se concentran en las áreas de ventas, atención al cliente, mercadeo, BTL y operaciones logísticas. Entre los perfiles más demandados se encuentran asesores comerciales, promotores de marca, coordinadores de punto de venta y personal de apoyo operativo. Además, se encuentran en su mayoría para Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, Bogotá, Cali y hasta Bucaramanga. Además de la experiencia, la empresa valora la actitud, el compromiso y la pasión por brindar un excelente servicio. Según su filosofía, “grandes clientes merecen grandes historias”, una visión que se traduce en la búsqueda de colaboradores que compartan su entusiasmo por generar experiencias memorables. Lea más: El sector logístico mueve el empleo: cerca de 20.000 vacantes en todo el país, ¿cómo aplicar?

Una empresa que impulsa el crecimiento profesional

La empresa destaca por su cultura laboral basada en la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo. Su propósito es claro: “generar resultados impactantes que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos comerciales”, mientras promueve un entorno laboral donde el talento humano se desarrolla plenamente. Además, la compañía ofrece un ambiente flexible, retador y orientado al logro, ideal para quienes desean crecer en el mundo del marketing y fortalecer su experiencia profesional en una agencia líder del sector. Conozca también: Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

Ofertas de empleo en Mercadeo Efectivo S. A. S.

Asesor comercial - Bello, Medellín, Copacabana, Caldas, Envigado, La Estrella, Itagüí

Salario: 1.631.550 a 2.800.000. Responsabilidades: - Asegurar el correcto cubrimiento de los puntos de venta asignados en la ruta en tiempo y frecuencia. - Manejo y conocimiento en ejecución negociación exhibiciones adicionales y equipo de frío. - Organización y surtido en puntos de venta garantizando la rotación del producto en lineal equipo de frío y bodega. - Garantizar la correcta ubicación y el buen estado del material de visibilidad para el cumplimiento de la escalera de precios. - Informar novedades de faltantes devoluciones rotación de inventario de acuerdo a los lineamientos del cliente. - Dar seguimiento diario a los clientes de sus PDV asignados. - Implementar estrategias de exhibición logrando el sell in y sell out. - Mantener exhibiciones 3 a 1. - Disponibilidad y disposición para asistir a matinales puntos de encuentro y reuniones semanales. - Notificar novedades a la línea de atención. Requerimientos: - Experiencia en mercaderismo canal tradicional minimercados o TAT. - Experiencia en comercial. - Moto con documentos al día sin multas ni comparendos. Postúlese acá.

Asesor comercial motorizado - Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Funza

Salario: 2.323.500 a 2.400.000. Responsabilidades: - Visitar diferentes puntos de venta y cumplir con la ruta al 100%. - Proveer atención a clientes TAT asegurando satisfacción y fidelización. - Validar la presencia de marca en todos los puntos de venta. - Crear códigos para la apertura de nuevos clientes. - Manejar una aplicación móvil para la creación y seguimiento de clientes. - Registrar información recolectada en la aplicación. Requerimientos: - Bachiller o Técnico en mercadeo ventas o áreas relacionadas. - Experiencia de 6 meses a 1 año en roles similares (asesor comercial mercaderista vendedor TAT etc.). - Proactividad y habilidad para establecer relaciones de confianza. - Capacidad de persuasión y habilidades comerciales excepcionales. - Disponibilidad de tiempo completo. - Conocimiento en herramientas ofimáticas (Paquete Office). Envíe la hoja de vida.

Mercaderista - Bello, Caldas, Itagüí, La Estrella, Envigado

Salario: 1.423.500 a 1.600.000. Requisitos: - Hombre teniendo en cuenta que se debe hacer tareas de fuerza - Bachiller, técnico y tecnólogo en áreas relacionadas con mercaderismo - 1 año de experiencia en el cargo - Experiencia en ruta ( Visitando diferentes puntos de venta en el día) - Proactividad y buena comunicación - Excelentes habilidades comerciales en negociación y relacionamiento con el cliente Responsabilidades: - Asegurar el correcto cubrimiento de los puntos de venta asignados en la ruta en tiempo y frecuencia. - Manejo y conocimiento en planimetrías, exhibiciones adicionales, universo, lineal frío y cliente, etc. - Manejo de inventarios, organización y surtidos en puntos de venta garantizando la rotación del producto - Garantizar la correcta ubicación (planimetría) y el buen estado del material de visibilidad (precios, producto, empaque, etc.) para el cumplimiento de la escalera de precios. - Informar novedad de faltantes , devoluciones , rotación de inventario (fechas de vencimiento) de acuerdo a los lineamientos del cliente. - Notificar novedades (Abandono de ruta, calamidades, responsabilidad de entrega, nomina, registros, dotación, certificación, planillas, carnet, cambios de ruta, permisos personales, incapacidades, accidentes laborales) a la línea de atención. Aplique aquí.

Coordinador de mercaderistas - Bucaramanga

Salario: 2.528.000 a 3.000.000. Responsabilidades: - Empoderar al equipo de mercaderistas. - Mantener comunicación y confianza con el equipo de trabajo. - Asistir a reuniones semanales matinales. - Realizar seguimiento a rutas y reportes diarios de novedades. - Auditar puntos de venta en aspectos como planimetrías y exhibiciones. - Reportar novedades operativas como devoluciones o productos agotados. - Revisar reportes de línea de atención y nómina. - Cubrir vacantes según el proyecto y participar en procesos de reclutamiento. - Gestionar procesos disciplinarios necesarios. Requerimientos: - Título profesional en Administración de empresas o mercadeo. - Experiencia en gestión de equipos y supervisión de mercaderistas. - Dominio intermedio-avanzado de Excel. - Proactividad y excelentes habilidades de comunicación. - Disponibilidad para movilizarse según necesidades del trabajo. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de Mercadeo Efectivo?