x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Sin empleo, pero con moto? Pilas porque hay convocatoria para motorizados sin experiencia en Bogotá

La oferta laboral busca bachilleres con moto y licencia A2, quienes podrán vincularse directamente con Telcos y acceder a beneficios como plan carrera y capacitaciones.

  • ManpowerGroup Colombia gestiona el proceso de selección para vincular a los nuevos motorizados a Telcos con contrato directo a un año renovable. FOTO: EL COLOMBIANO
    ManpowerGroup Colombia gestiona el proceso de selección para vincular a los nuevos motorizados a Telcos con contrato directo a un año renovable. FOTO: EL COLOMBIANO
  • La empresa ofrece estabilidad y formación para quienes cumplan los requisitos de moto modelo 2015 en adelante, licencia A2 vigente y título de bachiller. FOTO: GETTY
    La empresa ofrece estabilidad y formación para quienes cumplan los requisitos de moto modelo 2015 en adelante, licencia A2 vigente y título de bachiller. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
02 de septiembre de 2025
bookmark

Si tienes moto, actitud de servicio y ganas de trabajar, esta puede ser tu oportunidad de empleo. ManpowerGroup Colombia abrió una convocatoria para motorizados sin experiencia que deseen vincularse con Telcos, una de las compañías líderes en el sector de telecomunicaciones.

El cargo no requiere experiencia previa, pero sí contar con bachillerato completo, licencia de conducción A2 con al menos cuatro meses de expedición y una moto modelo 2015 en adelante, con cilindraje entre 120cc y 200cc.

La idea es realizar labores como todero dentro de la compañía con funciones de repartidor y mensajero en el automotor.

Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Beneficios y condiciones laborales

La empresa ofrece estabilidad y formación para quienes cumplan los requisitos de moto modelo 2015 en adelante, licencia A2 vigente y título de bachiller. FOTO: GETTY
La empresa ofrece estabilidad y formación para quienes cumplan los requisitos de moto modelo 2015 en adelante, licencia A2 vigente y título de bachiller. FOTO: GETTY

Telcos ofrece un contrato a término fijo por un año directo con la empresa, con todas las prestaciones de ley y posibilidad de renovación. Además, los seleccionados podrán acceder a un plan carrera con opción de crecimiento dentro de la organización.

El paquete salarial incluye:

- Salario base legal vigente 2025 + auxilio de transporte.

- Auxilio fijo de $300.000 por seis meses.

- Rodamiento diario de $18.200 por día laborado.

- Bono de productividad.

- Ingresos mensuales promedio entre $2.400.000 y $2.500.000 o más, dependiendo del desempeño.

Otros beneficios destacados son capacitaciones en alturas, oportunidades de ascenso a partir de los dos meses y pagos puntuales cada mes.

Lea más: Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Horario y lugar de trabajo

La jornada laboral será de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido, con disponibilidad ocasional de uno o dos domingos al mes según operación. El lugar de trabajo está ubicado en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, en Bogotá, bajo modalidad 100% presencial.

Requisitos clave:

- Bachiller certificado (grado 11°).

- Moto 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc.

- Licencia A2 con mínimo 4 meses de expedición.

- Actitud de servicio y compromiso.

¿Cómo aplicar?

Si cuenta con moto, licencia y está listo para iniciar una experiencia laboral en una compañía sólida, puede postularse a través de la plataforma de Magneto Empleos y comenzar a trabajar de inmediato.

Aplique a esta oferta acá.

Conozca también: Inicie el mes con empleo: más de 100.000 ofertas en el país y en diferentes modalidades

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida