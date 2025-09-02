¿Sin empleo, pero con moto? Pilas porque hay convocatoria para motorizados sin experiencia en Bogotá

Si tienes moto, actitud de servicio y ganas de trabajar, esta puede ser tu oportunidad de empleo. ManpowerGroup Colombia abrió una convocatoria para motorizados sin experiencia que deseen vincularse con Telcos, una de las compañías líderes en el sector de telecomunicaciones.
El cargo no requiere experiencia previa, pero sí contar con bachillerato completo, licencia de conducción A2 con al menos cuatro meses de expedición y una moto modelo 2015 en adelante, con cilindraje entre 120cc y 200cc.
La idea es realizar labores como todero dentro de la compañía con funciones de repartidor y mensajero en el automotor.
