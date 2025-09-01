Inicie el mes con empleo: más de 100.000 ofertas en el país y en diferentes modalidades

En medio de un panorama de empleo en el país que, pese a su notoria mejoría, todavía enfrenta retos de informalidad y desempleo, la plataforma Magneto Empleos se consolida como una de las vitrinas digitales más grandes para encontrar trabajo en el país.
Actualmente tiene abiertas más de 100.000 ofertas laborales en Colombia, principalmente en sectores como servicio al cliente, ventas, administración y logística.
De ese total, más de 76.000 vacantes son requeridas con urgencia, lo que refleja la necesidad inmediata de las empresas por atraer talento en diferentes áreas.