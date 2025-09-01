¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Pese a que algunas empresas han vuelto a la presencialidad, la modalidad de trabajo remoto sigue siendo una opción llamativa para quienes buscan mayor flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal. Actualmente, a través de la plataforma Magneto Empleos, se encuentran disponibles cerca de 1.000 vacantes para trabajar desde casa en Colombia.
Estas opciones están concentradas en las principales ciudades del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras.
