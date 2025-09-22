Temporada alta en Colombia: empresas buscan personal con contratación inmediata

Sectores con mayor demanda de personal

Los sectores que más están requiriendo talento en esta temporada son: Ventas y asesoría comercial: ideal para personas con habilidades comunicativas y orientación al cliente. Bodega, logística y transporte: cargos operativos y de apoyo para garantizar el abastecimiento y distribución en fechas de alta rotación. Servicio al cliente y afines: puestos para quienes disfrutan el contacto con el público y la solución de requerimientos. Lea más: Empleo Fest Medellín 2025 ofrecerá 10.000 vacantes formales: fecha, lugar y cómo participar

¿Por qué aprovechar las vacantes temporales?

Empresas de moda y tecnología buscan reforzar sus equipos en Colombia para responder al aumento de la demanda durante la temporada alta. FOTO: GETTY

De acuerdo con expertos en empleo, las ofertas laborales de temporada son una puerta de entrada para obtener experiencia, fortalecer la hoja de vida y, en muchos casos, quedarse de manera indefinida en la compañía. Además, estos trabajos suelen ofrecer horarios flexibles y la posibilidad de aprender en ambientes dinámicos y competitivos.

Auxiliar de Bodega Temporada - Armenia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Rionegro

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta. - Apoyar en el recibido y despacho de mercancía. - Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos. - Mantener el orden y limpieza en la bodega. - Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios. Requerimientos: - Técnico en logística o áreas administrativas. - Experiencia previa en inventarios logística recibido y despacho de mercancía. - Conocimiento en el uso de SAP o programas similares. - Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial incluyendo domingos y festivos. Aplique acá.

Vendedora - Temporada Menga Cali

Salario: $ 1.651.000. Responsabilidades principales: - Brindar atención y asesoría amable y personalizada. - Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta. - Apoyar inventario y reposición de productos. Requisitos: - Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales. - Excelente presentación personal y gusto por la moda. - Educación: Bachillerato completo. Postúlese aquí.

Impulsador/ logístico - Armenia, Medellín, Pereira, Rionegro y Bogotá

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Actitud positiva, empatía y orientación al servicio al cliente. - Disponibilidad para trabajar entre el 4 o el 10 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026. - Interés por la moda y las tendencias actuales. - Habilidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico. Responsabilidades: - Facilitar el proceso de venta mediante la organización de la bodega y la correcta disposición del producto en el piso de venta. - Apoyar al equipo logístico durante la temporada decembrina para garantizar una experiencia de compra satisfactoria. - Brindar un servicio amable y eficiente a clientes, reflejando los valores de marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Parfois. - Contribuir al mantenimiento del orden y la disponibilidad de productos en tienda. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a Magneto Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las vacantes que más le interesen. El proceso es gratuito y le permitirá acceder a empleos en empresas de prestigio que están fortaleciendo sus equipos para la temporada alta.

Consejos para destacar en los procesos de selección