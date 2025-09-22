Temporada alta en Colombia: empresas buscan personal con contratación inmediata

Con la llegada de los últimos meses del año, se asoma la temporada alta, por ende, el comercio y el sector servicios en Colombia viven uno de sus momentos más movidos del año. Este incremento en la actividad comercial impulsa las ventas y genera una alta demanda de talento humano para reforzar equipos en áreas estratégicas.
Ante esto, empresas reconocidas como Naf Naf, Studio F, Outlet Todo al 50%, Alkomprar y Alkosto ya anunciaron vacantes para cubrir diferentes cargos temporales. Estos empleos son una oportunidad ideal para quienes buscan ingresos adicionales, desean adquirir experiencia laboral o aspiran a vincularse de manera formal en compañías consolidadas.
Le puede interesar: Bimbo busca conductores entregadores en Bogotá y municipios aledaños: así puede postularse