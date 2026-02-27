x

¡Ya es un hecho! Paramount comprará Warner Bros tras un acuerdo de 110.000 millones de dólares

El acuerdo supera los 413 billones de pesos colombianos, según los cálculos, y se dio tras una dura guerra de ofertas entre Paramount Skydance y Netflix.

  • El negocio, por fin, ya está cerrado. Paramount Skydance comprará Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares. FOTOS Getty y AFP
    El negocio, por fin, ya está cerrado. Paramount Skydance comprará Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares. FOTOS Getty y AFP
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 4 horas
bookmark

Lo que al comienzo fue una noticia que conmocionó al mundo del entretenimiento cuando Netflix anunció, el 5 diciembre de 2025, que iba a comprar el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares (más de 313,9 billones de pesos colombianos).

Con esta operación, la plataforma de streaming se haría con un inmenso catálogo de películas y con la aplicación HBO Max.

Puede leer: Si Netflix compra Warner, ¿qué pasará con la calidad de las series?

Pero todo cambió cuando el 8 de diciembre, tres días después de ese anuncio, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafió el acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix. Esa oferta valoró al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares.

La novela siguió cuando en enero de 2026 Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apuntaba a una fusión con Netflix, pero Paramount Skydance volvió a la carga y logró extender el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros. Discovery Inc., en un nuevo intento por ganar tiempo y convencer a los accionistas de que su propuesta es más conveniente que el acuerdo ya pactado entre Warner Bros. y Netflix.

Paramount, en ese momento, intensificó u campaña contra la propuesta de Netflix, celebrando reuniones con accionistas y reguladores y defendiendo que su oferta –US$30 por acción en efectivo– era financieramente más atractiva y, además, ofrecía mejores condiciones para los consumidores a largo plazo.

La de Netflix, por su parte, era de US$27,75 por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros.

Después de ires y venires, se supo en la mañana de este viernes 27 de febrero de 2026 que Netflix no iba a ofertar más y en las horas de la tarde Paramount Skydance hizo el anuncio de que adquirirá Warner Bros. Discovery en un acuerdo por 110.000 millones de dólares (unos 413 billones de pesos colombianos), tras imponerse ante Netflix en una dura guerra de ofertas.

La entidad resultante de la fusión incluirá los estudios de Hollywood Warner Bros. y Paramount, así como el canal de noticias CNN y los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, según un comunicado.

“Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación”, declaró el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

*Con información de AFP

