¡Ya es un hecho! Paramount comprará Warner Bros tras un acuerdo de 110.000 millones de dólares

Lo que al comienzo fue una noticia que conmocionó al mundo del entretenimiento cuando Netflix anunció, el 5 diciembre de 2025, que iba a comprar el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares (más de 313,9 billones de pesos colombianos).

Con esta operación, la plataforma de streaming se haría con un inmenso catálogo de películas y con la aplicación HBO Max.

Puede leer: Si Netflix compra Warner, ¿qué pasará con la calidad de las series?

Pero todo cambió cuando el 8 de diciembre, tres días después de ese anuncio, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafió el acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix. Esa oferta valoró al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares.

La novela siguió cuando en enero de 2026 Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apuntaba a una fusión con Netflix, pero Paramount Skydance volvió a la carga y logró extender el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros. Discovery Inc., en un nuevo intento por ganar tiempo y convencer a los accionistas de que su propuesta es más conveniente que el acuerdo ya pactado entre Warner Bros. y Netflix.