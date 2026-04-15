“Alerta” fue hospitalizado de urgencia por problema cardíaco: así evoluciona su salud

El comediante colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido como “Alerta”, preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco que requirió una intervención inmediata. El artista fue sometido a un cateterismo el pasado 12 de abril en la Clínica del Country, luego de presentar fuertes dolores en el pecho.
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De acuerdo con información revelada por Revista Semana, los especialistas detectaron una obstrucción arterial que obligó a realizar el procedimiento para evitar complicaciones mayores. La rápida atención médica fue clave para estabilizar su estado de salud.