“Alerta” fue hospitalizado de urgencia por problema cardíaco: así evoluciona su salud

El comediante colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido como “Alerta”, preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco que requirió una intervención inmediata. El artista fue sometido a un cateterismo el pasado 12 de abril en la Clínica del Country, luego de presentar fuertes dolores en el pecho. Conozca: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual De acuerdo con información revelada por Revista Semana, los especialistas detectaron una obstrucción arterial que obligó a realizar el procedimiento para evitar complicaciones mayores. La rápida atención médica fue clave para estabilizar su estado de salud.

Lozano, recordado por su participación en programas como Sábados Felices y La casa de los famosos Colombia, permaneció bajo observación durante dos días antes de recibir el alta médica. Actualmente continúa su recuperación en casa, donde deberá guardar reposo por al menos 20 días, razón por la cual canceló todos sus compromisos laborales previstos para abril. Según se conoció, el cuadro clínico comenzó con un dolor persistente en el pecho acompañado de malestar general, síntomas que en un inicio no fueron considerados de gravedad. Sin embargo, ante la persistencia de las molestias, el humorista regresó al centro médico, donde finalmente fue hospitalizado. Siga leyendo: La denuncia de “Alerta” por presunto acoso sexual en Caracol que hoy resuena

Fiel a su estilo, “Alerta” no perdió el sentido del humor ni siquiera en medio de la situación. Durante su recuperación, compartió un video en redes sociales en el que aparece junto a su hijo protagonizando un momento cómico desde la habitación del hospital. En el clip, el joven simula desconectar un enchufe utilizado por equipos médicos, lo que lleva al comediante a fingir que se queda sin aire, en una escena que rápidamente aclaró como una broma. “Ni siquiera era el oxígeno”, escribió en la publicación, generando reacciones de apoyo y alivio entre sus seguidores, quienes destacaron su actitud positiva en medio de la recuperación.