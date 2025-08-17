Petro le responde al primer ministro de Sudán y pide a exmilitares de Colombia que no se conviertan en mercenarios

El presidente, Gustavo Petro, le pidió a los exmilitares colombianos abandonar el mercenarismo, al hacer eco del mensaje enviado por el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, que pidió que se detenga el flujo de hombres en armas pagos involucrados en el conflicto interno de su país.
“El primer ministro de Sudan Kamel Idris se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”, planteó Petro, desde su cuenta de X.
Añadió a su mensaje el video difundido en la víspera en la que Idris, quien exigió que se detenga “la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”.