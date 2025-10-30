Impactantes imágenes del lugar donde hallaron sin vida a Baby Demomi desatan nuevas incógnitas

Las autoridades intentan esclarecer el crimen de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien murió en circunstancias desconocidas en su vivienda en Bogotá el pasado martes 14 de octubre. Entérese: Sospechas por la muerte de Baby Demoni: familiares y amigos exigen que se aclare el caso Se dice que “La Fresa más Nea”, uno de sus amigos, alertó en redes sociales sobre una discusión que la influencer habría tenido con su pareja sentimental, Samor One, señalado de tener alguna influencia en esta muerte, que inicialmente fue reportada como un posible suicidio.

El lugar en donde presuntamente encontraron a Baby Demoni

Sin embargo, Valentina Esquín, hermana de la víctima, decidió hablar en el pódcast Más allá del silencio, sobre las imágenes de un baño donde, al parecer, se produjo el suceso en el que murió María Alejandra. En las fotografías se observan sábanas, objetos desordenados y un cuchillo. “Él (Samor One) está sacando todas estas evidencias para librarse del tema, como si quisiera mostrar que no tuvo nada que ver. ¿A son de qué hizo todo esto? Es como si estuviera recolectando pruebas para mostrarlas después de lo sucedido. Si dice que no tiene nada que ver, ¿por qué está sacando todo esto?”, dijo Valentina en el pódcast. Lo curioso para la hermana es que Baby Demoni y su novio habían tenido una pelea, y que este último la grabara. “Es como si él supiera todo lo que iba a pasar después de esa pelea, porque mi hermana nunca mostró signos de depresión ni intención de atentar contra su vida”, añadió.

Valentina aseguró que el cuchillo que estaba en el baño “no tenía filo”, una afirmación que genera aún más sospechas en torno a la pareja de la víctima.“El cuchillo negro no cortaba. Yo cociné en la casa de mi hermana, y el único cuchillo que cortaba era uno blanco. Ese negro no tenía nada de filo”, aseveró. Ante las acusaciones, Samor One publicó un video en TikTok en el que explicó su versión de los hechos. Contó que la tarde del martes discutió con su pareja tras enterarse de “un par de cosas” y que decidió salir a tomar aire.

“Cuando me salí, como a los 15 minutos, ella me dejó un mensaje preocupante. Sentí una corazonada y me devolví lo más rápido que pude”, relató. El joven aseguró que la encontró haciéndose daño y que, con ayuda de vecinos, la trasladó a un hospital. Mira la entrevista y las imágenes del lugar en donde encontraron a Baby Demoni

