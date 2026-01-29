x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

Días antes de su show en el Super Bowl, el cantante puertorriqueño habló de su futuro y de los proyectos que tiene en mente.

  • Bad Bunny es uno de los cantantes más exitosos de la actualidad. Realizó tres conciertos en Medellín. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En The Late Show with Stephen Colbert, Bad Bunny habló de la posibilidad de retirarse de la música. De acuerdo con información de TMZ, el artista puertorriqueño insinuó un eventual retiro durante esa entrevista.

Siga leyendo: Mamá de Yeison Jiménez contó cómo fue la llamada en la que se enteró del accidente: “Él me ha enviado mensajes”

Durante un cuestionario, el presentador le pidió a Benito Antonio Martínez Ocasio que describiera el resto de su vida en cinco palabras. Entre las respuestas que dio, Bad Bunny incluyó “retirado”, junto a “feliz”, “comiendo”, “tripletas” y “viviendo en Puerto Rico”. Las tripletas, uno de los platos populares de la comida callejera puertorriqueña, hicieron parte de la respuesta.

Pese a la mención del retiro, no parece haber razones inmediatas para alarmar a sus seguidores. Todo indica que esa etapa aún está lejos, aunque el artista sí contempla dejar el micrófono en algún momento de su vida.

Lea aquí: “Me cuesta mucho creer que pueda abusar”: Alejandro Sanz sobre las acusaciones sexuales contra Julio Iglesias

Por estos días, Bad Bunny está enfocado en uno de los compromisos más importantes de su carrera: su participación en el Super Bowl, programado para el 8 de febrero. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su presentación, fuentes de producción le han dicho a la prensa estadounidense que el cantante no planea usar vestido, desmintiendo rumores que circularon en los últimos días.

La elección de Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo no ha estado exenta de polémica. La NFL recibió críticas por su decisión, lo que incluso llevó a la organización conservadora Turning Point USA a anunciar un espectáculo alternativo con artistas de habla inglesa, aunque hasta el momento no se han revelado nombres.

Lejos de la controversia, el cantante se ha mostrado relajado frente a las críticas. A finales del año pasado, bromeó en Saturday Night Live al señalar que el público aún tenía tiempo para aprender español y poder cantar durante su presentación.

Además de esto. Bad Bunny podría ser declarado el artista pop de 2025 por la revista Billboard. De momento, compite por esa distinción con la cantante Beyoncé.

Utilidad para la vida